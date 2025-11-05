NC AI, AI 기반 게임 콘텐츠 글로벌 확산 본격화

NC AI가 우리나라 문화 산업의 인공지능(AI) 혁신을 위해 본격 나선다.

NC AI는 게임 전문 미디어 플랫폼 인벤, 게임전문MCN 기업 인챈트 엔터테인먼트와 업무협약(MOU)을 체결하고 AI 기술 기반 게임 콘텐츠 글로벌 확산을 위한 혁신적 파트너십을 구축한다고 5일 발표했다. 이번 협약은 성남 판교 NC AI 본사에서 NC AI 이연수 대표, 인벤 박규상 대표, 인챈트 김민기 이사가 참석한 가운데 진행됐다.

NC AI와 인벤은 협약에 따라 AI 기술을 활용한 게임 플랫폼의 글로벌 확장에 나선다. 주요 협력 분야는 ▲인벤 플랫폼 내 API 연동을 통한 다국어 검색 지원 및 글로벌 트래픽 확장 ▲NC AI의 LLM 및 AI 번역 기술을 활용한 게임 전용 위키 초기 구축 ▲기사 및 리뷰 콘텐츠에 대한 AI 기반 다국어 번역 서비스 제공 등이다.

특히 양사는 인벤의 퍼블리싱 및 마케팅 역량과 NC AI의 첨단 기술력을 결합해 글로벌 온라인 게임잼을 개최하는 등 새로운 형태의 게임 개발 생태계 조성에도 나설 계획이다.

(사진=NC AI)

NC AI와 인챈트 엔터테인먼트는 방송 콘텐츠 제작 분야의 AI 활용 확대에 협력의 초점을 맞춘다. NC AI는 자사의 패션특화 AI 바르코 아트 패션과 3D 모델링 기술을 기반으로 크리에이터의 방송 콘텐츠 내 가상 아바타 제작, 의상 디자인 및 맞춤형 굿즈 개발 기능을 지원할 예정이다.

또 보이스액팅 자동 더빙 기술과 VOD 콘텐츠 다국어 번역 서비스를 통해 인챈트 콘텐츠의 글로벌 서비스 확장을 지원한다.

관련기사

이연수 NC AI 대표는 "이번 협약을 통해 게임과 미디어 콘텐츠 분야에서 AI 기술의 실질적 활용도를 높이고, 창의성을 가진 누구나 AI 도구를 활용해 크리에이터가 될 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "K-컬처 AI 생태계가 인벤, 인챈트와의 협력으로 더욱 견고해질 것"이라고 강조했다.

김민기 인챈트 이사는 "이번 MOU를 통해 AI 3D 기술과 크리에이터 지원 시스템을 결합하여 고품질 방송 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경을 만들어갈 계획"이라고 밝혔다.