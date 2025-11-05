스노우플레이크-SAP, 데이터·AI 통합 솔루션 출시

스노우플레이크가 SAP 손잡고 데이터와 인공지능(AI)을 결합한 새로운 기업용 통합 생태계를 구축한다.

스노우플레이크는 SAP과 협력해 'SAP 스노우플레이크'와 'SAP 비즈니스 데이터 클라우드 커넥트 포 스노우플레이크'를 공개했다고 5일 밝혔다. 이번 협업은 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드와 SAP 비즈니스 데이터 클라우드(BDC)의 시맨틱 데이터를 통합해 기업이 AI 애플리케이션을 손쉽게 구축하도록 지원하는 것이 목표다.

SAP 스노우플레이크는 SAP의 시맨틱 데이터 전문성과 스노우플레이크의 AI·머신러닝(ML) 역량을 결합한 솔루션이다. 데이터 복제 없이 실시간으로 데이터를 공유해 AI 기반의 비즈니스 앱 개발을 가속화하며, 내년 1분기 정식 출시된다.

해당 솔루션은 스노우플레이크를 SAP BDC의 개방형 생태계와 통합해 기업의 선택권과 개방성을 확대한다. SAP 환경에서도 스노우플레이크의 AI, 분석, 데이터 엔지니어링, 협업 기능을 그대로 활용할 수 있으며 클라우드 규모의 컴퓨팅과 스토리지 환경으로 확장 가능하다.

기업은 이를 통해 통합된 비즈니스 데이터 패브릭 위에서 실시간 인사이트를 얻고 AI 거버넌스를 단순화할 수 있다. 또 시맨틱 데이터를 활용해 맞춤형 AI 에이전트와 지능형 애플리케이션을 설계하며, 조직 고유의 정보와 모델링을 통합해 신뢰성 높은 데이터 인프라를 구축할 수 있다.

특히 제로 카피 기능을 통해 SAP와 비SAP 데이터를 하나의 거버넌스 환경에서 일관되게 관리할 수 있다. 이로써 데이터 보안과 접근성을 유지하면서 총소유비용(TCO)을 최적화할 수 있다.

스노우플레이크 고객은 SAP 비즈니스 데이터 클라우드 커넥트 포 스노우플레이크를 통해 SAP BDC를 활용할 수 있다. 양방향 제로 카피 데이터 접근으로 SAP의 시맨틱 데이터를 직접 분석할 수 있으며, 내년 상반기 정식 출시될 예정이다.

두 플랫폼의 통합은 이미 산업 현장에서 적용되고 있다. 글로벌 제약사 아스트라제네카는 두 솔루션을 활용해 연구개발 과정 전반에서 실시간 데이터 액세스와 분석 역량을 강화하며 혁신을 추진하고 있다.

크리스티안 클레이너만 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "우리는 기업들이 SAP 시스템의 핵심 비즈니스 데이터를 기반으로 AI 앱과 AI 에이전트를 쉽게 개발하도록 지원한다"며 "제로 카피 방식을 통해 단일 거버넌스 환경에서 데이터 복제 없이 양 플랫폼 간 통합 분석을 실현해 기업의 AI 혁신 속도를 높일 것"이라고 밝혔다.

이르판 칸 SAP 데이터·애널리틱스 부문 사장 겸 최고제품책임자는 "스노우플레이크를 SAP BDC에 통합함으로써 기업들이 개방적이고 유연한 데이터 환경을 구축할 수 있게 됐다"며 "우리는 비즈니스 애플리케이션 분야의 리더십을 바탕으로 스노우플레이크 플랫폼과 데이터 활용을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.