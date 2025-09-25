스노우플레이크, 스타트업 위한 'AI 성장 허브' 출범

스노우플레이크가 스타트업을 위한 인공지능(AI) 생태계 확장에 나섰다.

스노우플레이크는 기업용 AI 애플리케이션 구축과 확장을 돕는 '스노우플레이크 포 스타트업(Snowflake for Startups)'을 미국 샌프란시스코에서 공개했다고 25일 밝혔다.

이 프로그램은 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드 기반으로 스타트업이 신뢰할 수 있는 기업용 AI 애플리케이션을 설계하고 출시·확장하도록 지원한다.

스노우플레이크가 스타트업을 위한 인공지능(AI) 생태계 확장에 나섰다. (사진=스노우플레이크)

새 프로그램은 기존 '파워드 바이 스노우플레이크'를 확장한 형태다. 스타트업은 스노우플레이크 마켓플레이스를 통해 1만2천개 넘는 잠재 고객에게 접근할 수 있고, 스타트업 액셀러레이터를 통해 크레딧·엔지니어링 지원·시장 진출 가이드를 받을 수 있다. 지금까지 참가 기업은 28개 제품을 출시했으며 올해 참여 기업 수가 전년 대비 304% 늘었다.

스노우플레이크 벤처스는 투자 확대 계획도 공개했다. 올해 투자 속도를 30% 이상 높여 포트폴리오와 엑시트 기업 수를 65개 이상으로 늘릴 예정이다. 특히 스타트업 프로그램을 통해 투자한 15개 이상의 초기 단계 기업도 포함된다.

스타트업 지원 공간도 새롭게 마련됐다. 스노우플레이크는 멘로파크에 실리콘밸리 AI 허브를 개설해 스타트업이 스노우플레이크와 직접 협업할 수 있는 전용 공간을 제공한다. 이곳에는 다음 달 선정되는 12개 이상의 기업이 입주할 계획이며, 인근에는 주요 벤처캐피탈과 AI 기업이 자리잡고 있다.

관련기사

AI 인프라 부담 완화도 핵심 전략이다. 스타트업은 스노우플레이크 인텔리전스와 코텍스 AI 기반 인프라에 셀프 서비스 방식으로 접근해 보안 환경 내에서 추론 용량을 독점 활용할 수 있다. 다양한 최신 AI 모델을 선택해 기업용 에이전트와 애플리케이션을 구축하고 스노우플레이크 생태계 전반에 배포할 수 있다.

스테판 윌리엄스 스노우플레이크 기업 개발 부사장은 "우리는 기술과 자원, 커뮤니티 바탕으로 차세대 빌더를 지원하고자 한다"며 "스노우플레이크 포 스타트업은 영향력 있는 프로그램과 자원을 하나로 묶어 스타트업 혁신가들이 더 빠르게 AI 인프라를 구축하고 시장에 진입할 수 있도록 돕는 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.