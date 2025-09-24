스노우플레이크, '오픈 시맨틱 인터체인지' 출범…AI·BI 신뢰성 강화

스노우플레이크가 데이터 정의·공유 방식을 표준화하는 새 오픈소스 이니셔티브를 출범했다.
스노우플레이크는 세일즈포스와 블랙록, dbt랩스, 릴레이셔널AI 등과 손잡고 '오픈 시맨틱 인터체인지(OSI)'를 공식 발표했다고 24일 밝혔다. OSI는 벤더 중립적 시맨틱 모델 사양을 도입해 플랫폼 간 상호운용성을 강화하는 것을 목표로 한다.
OSI는 서로 다른 도구와 시스템에서 제각각 해석된 데이터 의미를 공통 표준으로 맞추는 구조다. 이를 통해 기업은 인공지능(AI)와 비즈니스 인텔리전스(BI) 애플리케이션에서 일관된 비즈니스 로직을 유지할 수 있다. 데이터팀은 중복 작업을 줄여 보다 중요한 혁신 과제에 집중할 수 있다.
데이터 분산은 AI 도입 지연의 주요 원인으로 꼽혔다. OSI는 다양한 데이터 도구가 동일한 언어로 소통할 수 있도록 해 AI가 정확하고 일관된 정보를 활용할 수 있게 만들 수 있다. 결과적으로 데이터 기반 의사결정을 가속화한다.
스노우플레이크와 파트너 기업들은 이번 협력을 통해 벤더 종속적 구조에서 벗어나 개방형 AI 생태계로 나아가고 있다. 업계 전반이 경쟁을 넘어 공통 과제를 해결하고 협력 생태계를 구축하는 데 방점을 찍은 것이다.
사우서드 존스 태블로 최고제품책임자는 "AI의 미래는 신뢰에 달려있으며 신뢰는 일관되고 믿을 수 있는 데이터에서 시작된다"며 "스노우플레이크와 파트너사들이 공동으로 OSI를 주도함으로써 고객이 신뢰할 수 있는 데이터 인사이트를 활용할 수 있게 됐다"고 말했다.