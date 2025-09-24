스노우플레이크, '오픈 시맨틱 인터체인지' 출범…AI·BI 신뢰성 강화

스노우플레이크가 데이터 정의·공유 방식을 표준화하는 새 오픈소스 이니셔티브를 출범했다.

스노우플레이크는 세일즈포스와 블랙록, dbt랩스, 릴레이셔널AI 등과 손잡고 '오픈 시맨틱 인터체인지(OSI)'를 공식 발표했다고 24일 밝혔다. OSI는 벤더 중립적 시맨틱 모델 사양을 도입해 플랫폼 간 상호운용성을 강화하는 것을 목표로 한다.

OSI는 서로 다른 도구와 시스템에서 제각각 해석된 데이터 의미를 공통 표준으로 맞추는 구조다. 이를 통해 기업은 인공지능(AI)와 비즈니스 인텔리전스(BI) 애플리케이션에서 일관된 비즈니스 로직을 유지할 수 있다. 데이터팀은 중복 작업을 줄여 보다 중요한 혁신 과제에 집중할 수 있다.

스노우플레이크는 '오픈 시맨틱 인터체인지(OSI)'를 공식 발표했다. (사진=스노우플레이크)

데이터 분산은 AI 도입 지연의 주요 원인으로 꼽혔다. OSI는 다양한 데이터 도구가 동일한 언어로 소통할 수 있도록 해 AI가 정확하고 일관된 정보를 활용할 수 있게 만들 수 있다. 결과적으로 데이터 기반 의사결정을 가속화한다.

관련기사

스노우플레이크와 파트너 기업들은 이번 협력을 통해 벤더 종속적 구조에서 벗어나 개방형 AI 생태계로 나아가고 있다. 업계 전반이 경쟁을 넘어 공통 과제를 해결하고 협력 생태계를 구축하는 데 방점을 찍은 것이다.

사우서드 존스 태블로 최고제품책임자는 "AI의 미래는 신뢰에 달려있으며 신뢰는 일관되고 믿을 수 있는 데이터에서 시작된다"며 "스노우플레이크와 파트너사들이 공동으로 OSI를 주도함으로써 고객이 신뢰할 수 있는 데이터 인사이트를 활용할 수 있게 됐다"고 말했다.