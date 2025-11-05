AI로 전통시장이 달라진다

인공지능(AI)이 전통시장에 스며들고 있다.

AI 기반 고객관리 솔루션 스타트업 '르몽'이 부산 구포시장 상점에 AI 기반 고객관리 서비스를 도입하고, 상인들에게 맞춤형 교육을 진행했다고 5일 밝혔다.

르몽은 '댓글몽'이라는 다양한 배달 앱과 여러 플랫폼에 흩어진 고객 리뷰를 한 곳서 통합 조회하고 AI가 자동으로 답변을 추천해주는 솔루션을 서비스하고 있다.

지난 3월 르몽은 구포시장 상인회와 업무협약을 체결하고 50여개 점포를 중심으로 댓글몽 서비스를 무료로 지원해왔다.

르몽이 부산 구포시장 상인을 대상으로 AI 등 디지털에 대한 맞춤형 교육을 지원했다.(사진=르몽)

여기에 나아가 르몽이 디지털을 어려워하는 어르신 상인들을 대상으로 눈높이 교육을 진행한 것이다. 온라인 점포 등록을 돕고, 온라인 상의 리뷰를 확인하고 관리할 수 있는 방법을 안내했다. 교육은 지난 10월 23~24일 열린 구포시장 장터축제 기간 동안 함께한 '우리가게 리뷰 모으기 프로젝트'서 진행됐다.

이날 날이동규 통통김밥 사장은 "예전에는 댓글을 거의 달지 못했는데, 댓글몽을 이용하면서 시간도 절약하고 손쉽게 댓글을 달 수 있어 정말 도움이 된다"며 "댓글몽이야말로 AI가 어떻게 소상공인들에게 도움이 될 수 있는지를 보여주는 서비스"라고 말했다.

(사진=르몽)

박종대 구포시장 상인회장은 "AI 기술이 적용된 고객관리 솔루션이 전통시장 소상공인들에게 실질적인 도움이 되고 있다"며 "디지털 환경에 익숙하지 않은 상인들도 쉽게 활용할 수 있도록 계속 지원하겠다"고 밝혔다.

현재 전국 1만3천여개의 상점서 르몽의 AI 서비스를 이용하고 있으며, 월 평균 151% 증가하고 있다고 르몽 측은 설명했다. 고객 만족도를 나타내는 NPS(순추천지수)는 63점이다.

이희용·김보형 르몽 공동대표는 "전통시장과 스타트업의 협력을 통해 상생 모델을 만들어 나가는 것이 중요하다"며 “대형 프랜차이즈뿐만 아니라 온라인 소통을 어려워하는 전통시장 소상공인들에게도 AI 기술을 통해 디지털 격차를 해소하고 실질적인 매출 증대를 지원하는 것이 우리의 목표"라고 강조했다.

르몽은 이번 구포시장 프로젝트를 시작으로 전국 전통시장으로 AI 기반 고객관리 서비스를 확대해 나갈 계획이다.