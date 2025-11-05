원·달러 한때 1449원까지 폭등…위험회피심리↑

미국 연방준비제도(연준)의 통화정책 불확실성 등으로 달러가 오르면서 원화 가치가 크게 떨어졌다.

5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 5.6원 오른 1443.5원으로 거래를 시작해 오전 10시 17분 기준 원·달러 환율은 1449원까지 올랐다.

장중 원·달러 환율은 1449.4원까지 오르면서 1450원선을 열어둔 상태다.

관련기사

(사진=이미지투데이)

원·달러 환율은 장중 고가 기준으로 지난 4월 11일(1,457.2원) 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준이다.

KB국민은행 이민혁 이코노미스트는 "환율 상승은 연준 금리 경로 불확실성 및 증시 조정 등에 따른 위험 회피 심리와 글로벌 달러 강세의 영향이 큰 영향을 미쳤다"며 "미국 정부 셧다운이 장기화되고 있어 경기 부담이 큰 만큼 12월 추가 금리 인하로 강달러 압력은 점차 완화될 것"이라고 관측했다.