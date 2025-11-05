제논 "AI가 직접 행동하는 시대…업무 완전 자동화 목표"

"에이전틱 인공지능(AI) 핵심은 지식을 실질적인 행동으로 연결하는 것입니다. 이에 발맞춰 '원에이전트는' 정보를 분석하는 데 그치지 않고 시스템을 직접 제어하며 업무 전 과정을 스스로 완결할 수 있습니다."

고석태 제논 대표는 5일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 액셔너블 AI를 제시하며 이를 실현할 AI 솔루션 '원에이전트'를 발표했다.

원에이전트는 '브라우저 유즈'와 '컴퓨터 유즈' 기술로 실행된다. 브라우저 유즈는 웹 기반 시스템을 자동 탐색하고 동적 콘텐츠를 이해한 후 명령을 수행하는 기능이다. 작업 하나를 위해 다양한 웹 플랫폼을 넘나들며 멀티태스킹을 진행하는 셈이다.

고석태 제논 대표가 기자간담회에서 발표를 하고 있다.

컴퓨터 유즈는 사용자 PC 환경에서 파일 시스템을 탐색하고 네이티브 애플리케이션을 자동화할 수 있다. 기업 내부 시스템까지 접근해 복잡한 워크플로를 단계적으로 수행할 수 있다.

제논은 원에이전트의 주요 활용 분야로 인사(HR)·재무 관련 업무 자동화를 비롯한 공급망관리(SCM) 자동화, 리서치 업무 자동화, 공공 행정 업무 자동화 등을 제시했다.

고 대표는 원에이전트를 통한 향후 계획도 밝혔다. 그는 "모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 통해 사내외 API와 업무 도구를 통합할 것"이라며 "기업 전사 시스템을 유연하게 제어할 수 있는 인터페이스도 원에이전트에 도입할 것"이라고 설명했다.

관련기사

이어 "금융권을 비롯한 고규제 산업의 특수성을 반영해 휴먼 인 더 루프 기반의 의사결정 체계와 감사 추적 기능도 개발할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "2027년까지 피지컬 AI와 원에이전트가 결합하는 데 집중할 것"이라고 덧붙였다.

그는 "우리는 액셔너블 AI를 통해 기업용 생성형 AI 시장의 패러다임 시프터로 자리매김할 것"이라며 "더 많은 기업에 실질적인 업무 혁신을 제공하기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.