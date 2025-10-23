"증권·투자 업무도 AI로"…제논, 프라이빗 행사서 실질적 방향 제시

제논이 생성형 인공지능(AI) 관련 '프라이빗 세미나'를 통해 발전·에너지, 제조, 공공뿐 아니라 증권·투자 산업군 공략에도 속도를 높이고 있다.

제논은 지난 21일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 증권·투자 업계의 핵심 리더들을 초청해 개최한 '포커스 세미나'를 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

'포커스 세미나'는 특정 산업군을 중심으로 업계 리더들을 초청해 생성형 AI의 도입 사례와 실무 성과를 공유하는 제논의 프라이빗 행사다. 각 산업 환경에 최적화된 AI 도입 전략과 실제 활용 사례를 중심으로 구성되며 업계 경쟁력 강화를 위한 실질적 방향을 제시하는 것을 목표로 한다.

제논이 증권·투자 업계를 대상으로 '포커스 세미나'를 성공적으로 마쳤다. (사진=제논)

이번 세미나에는 국내 주요 증권사와 자산운용사의 핵심 리더들이 대거 참석했다. 참석자들은 제논의 생성형 AI 기술이 증권·투자 업계의 업무 효율성과 의사결정 과정에 어떤 변화를 일으키고 있는지에 대해 깊이 있는 논의를 나눴다. 특히 제논이 제안한 에이전트 기반 업무 혁신 전략과 그 성과가 실제 사례를 통해 소개돼 높은 관심과 호응을 이끌어냈다.

세미나는 총 4개 세션으로 구성됐다. 첫 번째 세션에서는 고석태 제논 대표가 '생성형 AI 시대, 오피스 풍경을 바꾸는 AI 에이전트'를 주제로 증권·투자사의 실무 환경을 실질적으로 혁신하기 위한 제논의 AI 에이전트 전략과 적용 방안을 발표했다. 두 번째 세션에서는 김경희 미래에셋증권 수석이 '케이스 스터디(Case Study) : 미래에셋증권의 생성형 AI 혁신 여정'을 주제로 검색 증강 생성(RAG) 기술을 활용해 증권 업무에 특화된 AI에이전트 도입 사례를 공유해 참석자들의 큰 관심을 받았다.

관련기사

이어진 세 번째 세션에서는 박기돈 제논 수석이 '증권사 업무에 특화된 AI 에이전트의 진화'를 주제로 리서치 및 투자분석 분야에 최적화된 AI 에이전트의 역할과 기능, 현업 적용 가능성에 대해 구체적으로 설명했다. 마지막 세션에서는 명대우 제논 CTO가 '이미 시작된 미래, 업무 화면 재구성부터 직접 실행까지'를 주제로 발표하며 단순한 정보 제공을 넘어 실제 실행까지 지원하는 차세대 AI 에이전트의 발전 방향과 비전을 제시하며 세미나를 마무리했다.

고석태 제논 대표는 "증권·투자 산업은 방대한 데이터와 신속한 의사결정이 요구되는 분야로 AI 에이전트의 도입은 이제 기술적 선택을 넘어 비즈니스 경쟁력의 핵심 요소로 자리잡고 있다"며 "이번 세미나는 업계 리더들과 함께 생성형 AI의 실질적 활용 방안을 논의하고 금융권의 AI 전환을 한층 더 구체화한 뜻깊은 자리였다"고 말했다.