[AI는 지금] '실무형 AI'가 혁신 관건…업무 효율·의사결정 돕는 '기업 밀착형 AI' 뜬다

인공지능(AI) 도입이 본격화되면서 범용 솔루션을 넘어 조직의 업무 방식과 산업 특성을 반영한 '기업 밀착형 AI'가 혁신의 중심으로 부상하고 있다. 각 기업의 고유한 상황에 맞춰 최적화된 AI만이 실질적인 성과를 낼 수 있다는 인식이 확산하는 것이다.

27일 업계에 따르면 기업 밀착형 AI는 내부 프로세스에 깊이 관여해 업무 효율을 높일 뿐 아니라 금융 관리와 인재 육성 등 경영 전반으로 빠르게 확산하고 있다. 이는 기업의 핵심 경쟁력을 좌우하는 동력으로 평가된다.

이러한 흐름 속에서 각기 다른 방식으로 밀착형 AI를 실현하며 주목받는 기업들이 속속 등장하고 있다. 이들은 조직 맞춤형 AI가 어떻게 현장에서 가치를 만들어내는지를 구체적인 사례로 입증한다.

제논, '제노스'로 기업 맞춤형 AI 시대 활짝…금융·공공 혁신 가속

제논은 금융, 공공, 제조 등 핵심 산업군을 중심으로 기업 맞춤형 AI 혁신을 가속하고 있다.

이 회사는 지난해 출시한 기업용 생성형 AI 플랫폼 '제노스(GenOS)'로 본격적인 AI 실무 전환 시대를 열었다. '제노스'는 데이터 학습부터 AI 서비스 개발과 배포까지 전 과정을 노코드 기반으로 지원하는 플랫폼이다.

플랫폼 안에서 문서, 요약, 번역 자료 조사 등 활용도 높은 AI 에이전트를 바로 쓸 수 있어 현장 적용이 신속하다. 개발자와 비개발 직군 모두 업무 목적에 맞춰 워크플로우를 자유롭게 구성할 수 있는 점도 특징이다.

제논 기업용 생성형 AI 플랫폼 제노스 (사진=제논)

제노스는 출시 이후 한국은행, 미래에셋증권, 신한카드, 한국중부발전 등 주요 기관에 도입됐다. 특히 한국중부발전 사내 설문에서는 직원 81%가 제노스 기반 AI 어시스턴트 '하이코미'를 실무에 쓴다고 답해 현장 실효성을 입증했다.

고석태 제논 대표는 "기업의 AI 도입은 각 조직의 업무 맥락을 정확히 이해하고 산업별 특화된 생성형 AI의 가치를 구체적으로 실현하는 과정이어야 한다"며 "기업의 실질적 변화와 성과를 만들어내는 산업 특화 AI를 통해 현장이 체감하는 혁신을 실현하고 있다"고 밝혔다.

웹케시, 경리 자동화 넘어 'AI CFO'로…자금관리 혁신

웹케시는 AI 기술을 앞세워 기업 자금관리의 자동화와 효율화를 선도하고 있다.

이 회사는 AI 기반 경리 자동화 플랫폼 'AI 경리나라'로 중소·중견기업의 회계 업무 디지털 전환을 이끌고 있다. 이 플랫폼은 지난 2017년부터 운영해온 '에스이알피(SERP) 경리나라'를 AI 기술로 고도화한 모델이다.

AI 경리나라는 은행 계좌 입출금 내역을 기반으로 자금일보를 실시간 생성한다. 또 거래처 중복 결제 감지, 미수금 자동 정리 등 오류가 잦은 반복 업무를 AI가 대신 처리한다.

웹케시 AI 경리나라 (사진=웹케시)

일일 자금 시재 보고서, 미수금 현황, 경영 보고서 등 수십 종의 문서도 자동으로 만들어 경영진의 신속한 의사결정을 지원한다. 이러한 실용성을 인정받아 지난해 4천600개가 넘는 기업이 AI 경리나라를 새로 도입했다.

최근 웹케시는 여기서 더 나아가 기업 자금관리 전반을 통합 지원하는 AI 기반 가상 최고재무책임자(CFO) 솔루션을 공개했다. 이는 단순 회계 자동화를 넘어 AI가 경영 판단의 파트너로 진화하는 흐름을 보여주는 대표 사례로 꼽힌다.

기업 AI 역량, 맞춤 교육이 답…데이원컴퍼니, 실무 인재 육성

데이원컴퍼니는 기업 맞춤형 교육으로 조직의 인공지능(AI) 리터러시 강화에 나서고 있다.

이 회사는 직장인 실무 교육 브랜드 '패스트캠퍼스'를 통해 기업별 맞춤 AI 교육 프로그램을 제공한다. 지난 12년간 쌓아온 성인 실무 교육 노하우가 경쟁력의 기반이다.

데이원컴퍼니 패스트캠퍼스 기업 교육 (사진=데이원컴퍼니)

이 교육은 기업의 산업군과 직무 특성을 반영한 맞춤형 커리큘럼이 핵심이다. 기획자·마케터에게는 생성형 AI 기획서 작성을, 개발자·데이터 분석가에게는 응용 프로그램 인터페이스(API) 활용법을 가르치는 식이다.

강사진은 모두 현업 전문가로 구성해 최신 사례와 노하우를 전수한다. 또 챗GPT, 노션 AI 등 다양한 AI 도구를 실제 업무에 활용하는 실습 중심 교육으로 빠른 현장 적용을 돕는다.

업계 관계자는 "현재 국내 50대 기업 중 70% 이상이 데이원컴퍼니의 AI 교육을 도입했다"며 "실무 중심의 콘텐츠 기획력을 바탕으로 기업의 AI 인재 육성을 위한 핵심 파트너로 자리매김했다는 평가를 받고 있다"고 평가했다.