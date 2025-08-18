[신간] AI 네이티브 시대가 온다

인공지능(AI)이 삶과 비즈니스를 완전히 바꿔놓고 있다. AI 시대에 제대로 적응하지 못하면 21세기 경쟁 무대에서 도태될 수밖에 없는 상황이다.

윤석빈이 쓴 ‘AI 네이티브 시대가 온다’는 AI가 인간과 조직의 사고·운영 방식, 그리고 사회 구조 전반을 어떻게 근본적으로 재편하는지 풀어낸 책이다.

저자는 30여 년간 기술 변화의 최전선에서 축적한 실무 경험과 수많은 산업 현장을 직접 목격하며 얻은 사례와 교훈을 토대로 AI를 단순한 ‘활용 도구’가 아닌 비즈니스와 삶의 본질을 규정하는 ‘존재 방식’이라고 정의한다.

특히 저자는 이 책에서 ‘AI-enabled’와 ‘AI-native’의 본질적 차이를 명확히 구분하고 있다. 당연한 얘기지만 저자는 ‘AI-native’로 진화 발전해야 한다고 역설한다.

즉 설계 초기 단계부터 AI를 핵심 가치와 구조에 통합하는 조직만이 진정한 파괴적 혁신을 주도할 수 있다는 것이다.

‘AI 네이티브 시대가 온다’는 AI 도입을 고민하는 경영자, 조직 전환과 신사업 기획을 주도하는 리더, AI와 함께 장기적으로 성장하려는 전문가, 그리고 미래 변화를 예측하고 대응 전략을 마련하려는 일반 독자 모두에게 실천 가능한 로드맵을 제공한다. 저자는 "AI는 선택이 아니라 생존의 조건"이라고 명확히 하며, 기술 채택을 넘어 문화적·철학적 전환이 필수적임을 역설한다.

관련기사

이 책은 AI 혁신의 표면적 성과에 그치지 않고, 그 심층 구조와 작동 원리를 깊이 파헤치며, 글로벌 경쟁 환경 속에서 미래를 선도할 주체로 성장하기 위해 필요한 사고방식과 전략을 체계적으로 제시하는, 시대적 필독서로 자리매김할 것이다.

(윤석빈 지음, 굿모닝미디어)