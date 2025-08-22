"AI로 위험요소 찾는다"…DL케미칼, 안전관리 콘테스트 개최

L케미칼은 인공지능(AI)를 활용한 ‘AI 안전관리 콘테스트’를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 생성형 AI를 활용해 현장의 위험요소를 확인하고, 이를 사전에 제거하기 위해 마련됐다.

대상은 여수공장 및 연구소 내 전 팀으로 오는 10월까지 ▲행사 공지 ▲수행 결과 제출 ▲평가위원 채점 ▲우수작 공지 등의 순으로 진행된다.

'AI 안전관리 콘테스트’ 안내 이미지.(사진=DL케미칼)

참여를 원하는 팀은 ▲사용 프롬프트 문장 ▲AI가 제안한 핵심 피드백 ▲실제 적용 결과 및 한계 등을 주제로 한 수행 결과 보고서를 제출하면 된다. DL케미칼은 심사를 통해 ▲최우수상(1팀) ▲우수상(1팀) ▲장려상(2팀)을 선정해 포상한다는 계획이다.

DL케미칼 관계자는 “생성형 AI를 통해 미처 생각하지 못한 안전 위험 요소를 발굴하기 위해 행사를 마련했다”며 “앞으로도 전 임직원이 참여하고, 다양한 기술을 활용할 수 있는 활동을 지속적으로 이어가며 안전의식을 더욱 고취시킬 것”이라고 말했다.