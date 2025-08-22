"AI로 위험요소 찾는다"…DL케미칼, 안전관리 콘테스트 개최

여수공장·연구소 전 팀 참여…생성형 AI 활용해 현장 위험요소 사전 확인

L케미칼은 인공지능(AI)를 활용한 ‘AI 안전관리 콘테스트’를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 생성형 AI를 활용해 현장의 위험요소를 확인하고, 이를 사전에 제거하기 위해 마련됐다. 

대상은 여수공장 및 연구소 내 전 팀으로 오는 10월까지 ▲행사 공지 ▲수행 결과 제출 ▲평가위원 채점 ▲우수작 공지 등의 순으로 진행된다.

'AI 안전관리 콘테스트’ 안내 이미지.(사진=DL케미칼)

참여를 원하는 팀은 ▲사용 프롬프트 문장 ▲AI가 제안한 핵심 피드백 ▲실제 적용 결과 및 한계 등을 주제로 한 수행 결과 보고서를 제출하면 된다. DL케미칼은 심사를 통해 ▲최우수상(1팀) ▲우수상(1팀) ▲장려상(2팀)을 선정해 포상한다는 계획이다.

DL케미칼 관계자는 “생성형 AI를 통해 미처 생각하지 못한 안전 위험 요소를 발굴하기 위해 행사를 마련했다”며 “앞으로도 전 임직원이 참여하고, 다양한 기술을 활용할 수 있는 활동을 지속적으로 이어가며 안전의식을 더욱 고취시킬 것”이라고 말했다.

