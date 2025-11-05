솔루엠, 포브스 선정 'ESL 고객 신뢰도' 1위

글로벌 전자부품 및 스마트 솔루션 전문기업 솔루엠은 '2025 고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드 대상'에서 전자가격표시기(ESL) 부문 고객 신뢰도 1위 브랜드에 선정됐다고 5일 밝혔다.

올해 5회를 맞는 고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드 대상은 중앙일보와 포브스코리아가 공동으로 주최 및 주관한다. 소비자와 전문가가 함께 브랜드 품질 및 서비스 등을 검증해 수상 브랜드를 선정한다.

솔루엠은 자체 개발한 ESL 브랜드 '뉴튼'의 ▲글로벌 시장에서의 차별화된 경쟁력 ▲글로벌 고객사 만족도 ▲높은 고객 신뢰도 등을 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

서보일 ESL 개발팀 전무가 2025 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드 대상을 수상하고 기념 사진을 찍고 있다. (사진=솔루엠)

이번 시상식은 지난 31일 서울시 마포구 스탠포드 호텔에서 진행됐으며, 솔루엠 ESL 개발팀의 서보일 전무가 참석해 뉴튼 개발의 성과를 대표해 수상했다.

솔루엠은 2015년 삼성전기에서 분사해 설립된 기업이다. 50년 이상 축적된 기술 역량을 바탕으로 설립 10년 만에 글로벌 ESL 시장을 선도하는 기업으로 자리매김했다.

뉴튼은 솔루엠이 독자적으로 개발한 뉴튼 프로토콜을 기반으로 글로벌 시장에서 높은 평가를 받고 있다. 뉴튼 프로토콜은 ESL 시스템에 최적화된 저전력·고효율 무선 통신 기술이다. 하나의 게이트웨이로 6만 개 이상의 디바이스를 제어한다.

저전력 기술 구현을 통해 디바이스 배터리 수명을 10년 이상으로 연장해 유지보수 비용을 절감했다. 업데이트 속도 향상 등 대규모 디바이스를 동시에 효율적으로 관리할 수 있다.

서보일 솔루엠 전무는 "ESL을 넘어 리테일 IoT 네트워크 인프라로 사업 영역을 확장하고, 이를 통해 수집되는 데이터를 기반으로 데이터 서비스와 고객 맞춤형 플랫폼 가치를 창출해 나갈 것"이라고 말했다다.