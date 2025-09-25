"집 나간 댕댕이 찾았어요"…솔루엠 '스마트 태그' 활용법 눈길

유튜브 채널 '소녀의행성' 영상 속에서 훈련받지 않은 리트리버가 약 1.4km 떨어진 보호자를 찾아내는 장면이 화제가 됐다.

그 배경에는 원래 물건 분실 방지용으로 개발된 솔루엠의 초경량 위치추적기 '스마트 태그'가 있었다. 이 제품이 반려견 유실 방지 솔루션으로 재조명되며, 일상 속 새로운 활용 가능성을 보여주고 있다.

해당 영상은 "훈련받지 않은 리트리버가 1.4km 떨어진 보호자를 찾아낼 수 있을까?"라는 콘셉트로 제작됐다. 보호자는 삼성 스마트싱즈 앱을 통해 자신의 위치를 확인했고, 반려견은 목에 부착된 스마트 태그를 통해 보호자를 찾아 나섰다.

유튜브 '소녀의행성' 속 솔루엠 스마트 태그 (사진=솔루엠)

이 과정이 자연스럽게 담기면서, 스마트 태그가 단순한 물건 찾기를 넘어 반려견 유실 방지에도 유용할 수 있다는 가능성이 주목받았다.

영상 제작자는 "실제로 반려견 실종 후 인스타그램 공유를 요청받는 경우가 많았다"며 이번 협업이 단순한 실험이 아니라 반려동물 보호 문제와도 연결된다고 설명했다.

솔루엠 스마트 태그는 ▲저전력 블루투스(BLE) 기반 추적 기술 ▲약 70m 블루투스 통신 범위 ▲삼성 스마트싱즈 앱 연동 ▲무게 8g의 초경량 설계 ▲CR2032 코인 배터리 기반 최대 약 305일 사용 등 특징을 갖췄다.

기존 블루투스 기기의 짧은 탐지 거리나 GPS·IoT 기반 기기의 신호 불안정 및 요금 부담 문제를 개선했다는 평가다. BLE 통신과 스마트싱즈 네트워크를 연동해 안정성과 편의성을 동시에 확보한 것이 차별점이다.

솔루엠 관계자는 "스마트 태그가 일상 속 분실 방지를 넘어, 반려견 유실 방지와 유기견 문제 예방에도 기여할 수 있음을 보여준 사례"라며 "스마트 기술을 발전시켜 다양한 생활 영역에서 사회적 가치를 창출해 나가겠다"고 말했다.