솔루엠, K-ESG 경영대상 수상

글로벌 전자가격표시기(ESL) 선도기업 솔루엠은 '2025 K-ESG 경영대상'에서 종합 ESG 대상을 수상했다고 22일 밝혔다.

K-ESG 경영대상은 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 측면에서 지속가능한 경영 문화 확산에 기여한 기업과 기관의 모범 사례를 알리고자 지난 2022년부터 매년 개최되고 있다.

솔루엠은 데이터, 현장, 거버넌스를 잇는 통합 관리체계 구축을 통한 지속 가능 경영 성과를 바탕으로 한 ESG 리더십을 인정받았다.

지난해 ESG 경영 비전인 '지속 가능한 내일을 향한 솔루션 프로바이더'를 체계적으로 이행하여 실질적 성과로 구현하며 ESG 경쟁력을 강화해나가고 있다.

(사진=솔루엠)

먼저 사업 포트폴리오를 제조 중심에서 플랫폼 및 솔루션 중심으로 혁신적으로 전환했다. 또 ESL, 파워, 디스플레이 등 핵심 사업 전반에 저전력·고효율 기술을 적용했다.

솔루션은 에너지 수요가 폭발적으로 증가하는 전기차, AI 데이터센터, 디지털 광고 플랫폼 등의 미래 산업 분야로 확장되며 시장에 새로운 ESG 가치를 제시하고 있다.

이사회 직속 ESG 위원회와 실무협의체를 중심으로 데이터와 현장, 지배구조를 통합 관리하는 전방위적 관리 플랫폼을 완성했다.

현장 데이터 신뢰성을 확보하기 위해 세일즈포스 넷제로 클라우드 시스템을 도입, 수집-검증-대시보드화 프로세스를 연결함으로써 실시간 의사결정의 정확도를 높이고 국내외 공시 및 규제 대응 역량을 최적화했다.

이러한 체계적인 관리 아래 환경 부문 성과가 두드러진다. 솔루엠은 국내외 모든 사업장에 국제 기준에 따른 '스코프 1·2' 온실가스 배출원 인벤토리를 구축하고 이를 엄격하게 관리 중이다.

일례로 멕시코 티후아나 생산법인에 500kW 규모 태양광 발전 설비 설치로 자체 전력 생산을 시작해 연간 약 100톤 탄소 배출 저감 효과를 창출했다. 베트남 생산법인에서는 에너지 모니터링 시스템을 활용해 에너지 효율성 극대화에 힘쓰고 있다.

이와 더불어 ESL 주요 제품 21종에 대한 탄소발자국 산정 및 국제표준 ISO 14067 검증을 완료했다. 전사적인 에너지 효율 관리체계에 대해서도 ISO 50001 인증 확보로 국제적 신뢰도를 공고히 했다.

지배구조 측면에서도 투명성과 책임 경영을 실현하기 위한 노력이 이어졌다. 지난 3월, 독립적인 준법지원인을 공식 선임하고 내부 준법통제기준을 확립하여 책임경영 기반을 마련했다.

김재원 솔루엠 기업운영본부장은 "앞으로 더욱 책임 있는 경영을 성실히 이어가라는 격려로 생각하고, 사업현장에서 모든 임직원이 한마음으로 ESG 실천을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.