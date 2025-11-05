RAPA-다쏘시스템, 디지털·버추얼 트윈 인재 키운다

한국전파진흥협회(RAPA)는 디지털 제조 혁신을 선도할 인재 양성을 위한 ‘카티아 버추얼 트윈 스쿨 5기’ 교육생을 모집한다고 5일 밝혔다. 선발 인원은 총 33명이며, 참가 신청은 12월 8일 오전 10시까지다.

카티아 버추얼 트윈 스쿨은 산업 현장에서 요구되는 디지털 트윈·버추얼 트윈 실무 전문가를 육성하는 교육 프로그램이다. 프랑스 다쏘시스템의 3D 설계 플랫폼 카티아를 중심으로 진행된다.

한국전파진흥협회와 다쏘시스템 ‘카티아 버추얼 트윈 스쿨 5기’ 이미지. 제공=한국전파진흥협회

본 교육과정은 ▲3D 모델링 및 디지털 트윈 설계 이론 ▲버추얼 프로토타이핑 및 시뮬레이션 실습 ▲문제해결 기반 캡스톤 프로젝트 ▲산업형 포트폴리오 제작으로 구성돼 현장 적용성과 직무 연계성을 강화한 체계적 커리큘럼을 갖췄다.

아울러 다쏘시스템과 국내 제조기업과의 협업을 통해 최신 산업 트렌드에 부합하는 기술 교육과 취업 지원을 제공한다. 교육 중 기업 실무진과의 교류 세션, 모의 면접, 포트폴리오 리뷰 등을 통해 취업 경쟁력 제고를 돕는다.

교육 대상은 대학교 졸업(예정)자, 취업준비생, 경력단절자 등 디지털 제조 분야에 관심 있는 누구나이며, 교육비는 전액 무료다. 교육은 올해 12월 30일부터 내년 6월 5일까지 약 6개월 동안 서울 금천구 가산동 RAPA DX캠퍼스에서 오프라인으로 진행된다.

다쏘시스템코리아 관계자는 “디지털·버추얼 트윈은 전 세계 제조 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 기술”이라며 “이번 교육은 실제 산업을 혁신할 수 있는 창의적·융합적 문제해결 역량을 갖춘 인재를 양성하는 데 중요한 역할을 하고 있다”고 밝혔다.

RAPA 관계자는 “디지털 전환이 가속화되는 산업 환경 속에서 디지털 트윈 기술은 제조업의 혁신과 지속가능성 확보에 필수적”이라며 “협회는 실무 중심의 교육과정을 통해 첨단 기술을 보편화하고, 기업 현장에서 즉시 투입 가능한 전문 인재를 지속 양성해 나가겠다”고 말했다.