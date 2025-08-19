전파진흥협회, 메타·업스테이지와 라마 아카데미 운영

한국전파진흥협회(RAPA)는 차세대 AI 모델 ‘라마(Llama)’를 개발한 메타, 자체 사전학습 LLM ‘솔라(Solar)’를 보유한 업스테이지와 ‘메타 라마 아카데미’를 출범하고, 내달 17일까지 1기 교육생을 모집한다고 밝혔다.

메타 라마 아카데미는 한국전파진흥협회가 국내 최초로 메타와 협력해 추진하는 실전형 AI 고급 인재 양성 프로그램으로, 국내 AI 기업 업스테이지와 함께 차세대 AI 혁신을 주도할 전문 역량과 실무 경험을 갖춘 인재 배출을 목표로 한다.

LLM 에이전트 온디바이스AI 워크샵은 최신 생성형 AI 기술과 온디바이스 LLM 활용 역량을 단기간에 집중적으로 습득할 수 있도록 구성됐다. 교육은 ▲1일 LLM 에이전트 개념과 활용 방법 체험 ▲2일차 메타 라마 모델을 활용한 모델 성능 향상 실습 ▲3일차 팀별 프로젝트를 통한 AI 서비스 개발로 진행된다.

AI 개발에 관심 있는 개발자와 관련 전공자, 프로그래밍 역량을 보유한 성인이라면 누구나 지원할 수 있다.

교육생은 서류심사를 통해 지원자의 참여 의지와 전문성을 종합 평가하며, 비전공자를 위해 온라인 기초교육 자료도 제공한다. 최종 선발된 교육생에게는 GPU 노트북과 업계 최고 수준의 전문가 강의, 멘토링이 무료로 제공된다.

3일차 팀 프로젝트에서 완성한 성과물은 메타와 업스테이지 관계자 앞에서 직접 발표하고 평가를 통해 수상자를 가린다. 수상 팀은 업스테이지 인턴십 서류전형 면제 혜택이 주어진다.

한국전파진흥협회는 이번 프로그램을 통해 최신 LLM 기술을 실무에 적용할 수 있는 인재를 발굴·육성함으로써 국내 AI 산업의 경쟁력 강화와 글로벌 진출 기반을 마련한다는 계획이다.

정흥보 한국전파진흥협회 상근부회장은 “메타와의 협력으로 세계적 수준의 AI 기술을 국내 교육에 접목하고, 업스테이지와 함께 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 고급 인재를 양성할 것”이라며 “메타 라마 아카데미가 국내 AI 인재 양성 생태계를 한 단계 도약시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.

관련기사

허욱 메타부사장은 “한국전파진흥협회와의 이번 협력은 한국 AI 인재들이 글로벌 수준의 LLM 기술을 경험하고 적용할 수 있는 중요한 기회”라며 “메타 라마 아카데미가 한국의 AI 기술 혁신에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.

손해인 업스테이지 교육부문 부사장은 “업스테이지는 세계 최고 수준의 모델 기술을 기반으로 참가자들이 실제 구현 가능한 AI 서비스를 개발할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “이번 워크숍이 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 인재 양성의 출발점이 될 것”이라고 말했다.