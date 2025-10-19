전파진흥협회, 차세대 보안 인재 키운다

한국전파진흥협회(RAPA)는 사이버 보안 인재 양성을 위해 ‘시스코 보안 아카데미 4기’ 교육생 모집을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 네트워크·사이버 보안 전문가 양성을 목적으로 올해 12월22일부터 내년 6월23일까지 6개월(총 976시간) 동안 경기도 광주에 위치한 ICT폴리텍대학에서 진행한다. 네트워크 기초부터 물리적 보안과 사이버 보안 등 현대 IT 보안의 핵심 영역을 교육할 예정이다.

이번 프로그램의 정원은 28명이며, 해당 교육과정은 고용노동부 ‘국민내일배움카드’ 발급 대상에게 지원되는 무료 교육이다.

시스코 보안 아카데미는 현직 멘토와 공인 강사 주도의 프로젝트형 학습으로 실무 역량을 기를 수 있는 교육 과정이다. CCIE 수준까지 포함한 네트워크·보안 전문 교육을 제공하며, 비전공자도 참여할 수 있도록 맞춤형 커리큘럼과 학습 환경을 갖췄다. 글로벌 자격증(CyberOps) 취득 지원, 파트너사 취업 연계, 시스코 행사·세미나 참여 기회도 제공한다.

시스코는 스플렁크 인수 등으로 AI 시대 보안 역량을 강화하고 있는 글로벌 IT 기업으로, 이번 4기 교육에서도 시스코코리아와 파트너사 엔지니어들이 직·간접적으로 교육에 참여한다.

운영기관 한국전파진흥협회는 카카오, 현대로템, AWS, 네오위즈 등과 K-디지털트레이닝 ‘디지털선도기업아카데미’를 운영한다. 시스코와는 네트워크·사이버 보안 인재 양성을 지속하고 있다.

파트너기관 ICT폴리텍대학은 국내 유일 ICT 특성화 대학으로, 현장감 있는 실습 환경과 기숙사·무료 식사 등 복지시설을 제공한다.

한국전파진흥협회 관계자는 “시스코 보안 아카데미에서는 사이버보안 업계에서의 활약 중인 실질적인 인력 양성을 지속하고 있다”며 “이번 프로그램에서도 전국에서 역량을 갖춘 인재를 배출해 실전형 인력으로 만들어 낼 것”이라고 말했다.