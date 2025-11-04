인터엑스, 스마트팩토리 넘어 전사 AI 자율 경영 제시

인터엑스가 공정 단위의 자동화를 넘어 기업 전체의 자율 경영을 실현하는 새로운 프레임워크를 제시했다.

인터엑스는 '인터엑스 서밋 2025'를 과학기술컨벤션센터(ST Center)에서 개최한다고 4일 밝혔다.

5일 진행하는 이번 행사는 제조 기업들이 전사적 AI 전환(AX)의 구체적 실행 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 현대자동차, NC AI, 델 테크놀로지스, 프라운호퍼 등 주요 글로벌 파트너들이 참여해 EAX 시대의 기술 전략과 비전을 공유할 예정이다.

인터엑스 서밋 2025(이미지=인터엑스)

전 세계 제조 현장은 단순한 생산성 향상을 넘어 기업 핵심 경쟁력 극대화를 위한 전환점에 서 있다. EAX는 생산, 품질, 설비는 물론 인사, 재무, 공급망 등 전사 핵심 프로세스를 AI로 통합·자율화하는 체계로 데이터와 운영 전반을 초연결해 비즈니스 성과를 실질적으로 높이는 것을 목표로 한다.

이는 AI가 더 이상 지시를 받는 '분석 도구'가 아닌, 스스로 판단하고 실행하는 '실행 주체'로 진화하고 있음을 보여준다.

산업계는 이미 공정 단위의 AI 도입으로는 전사 최적화에 한계가 있음을 인식하고 있다. 이에 따라 의사결정과 실행을 스스로 수행하는 '지능형 AI 시스템(에이전틱 AI)'으로의 전환이 본격화되고 있다. 이러한 시스템은 복잡한 워크플로우를 자율적으로 구성하고 다른 시스템과 상호작용(A2A)하며, 기업 전체의 운영을 스스로 최적화하는 방향으로 발전 중이다.

이 혁신의 중심에는 국내 제조 AI 전문기업 인터엑스가 있다. 인터엑스는 200건 이상의 구축 경험을 바탕으로, 공정 중심 AI의 한계를 넘어선 전사적 AI 자원 관리 체계 'EAX 포 매뉴팩처링'을 선보였다. 이 프레임워크는 데이터 표준화, 의미 통합(시맨틱·온톨로지), 실행(AI 에이전트)으로 이어지는 구조를 갖추고 있다. 특히 자체 개발한 비지도 학습 기반 '셀프러닝 AI'와 사전 학습된 '코어 AI 모델'을 통해 구축 기간과 비용을 줄이면서 데이터를 실제 경영 성과로 직접 연결하는 체계를 구현했다.

인터엑스는 생산, 품질, 설비 전 영역을 아우르는 AI 에이전트 포트폴리오를 완비하고 있다. 생산계획부터 실행, 실적관리까지 자율적으로 최적화하는 '생산관리 AI 에이전트', 불량 원인 분석과 개선안을 제시하는 '품질관리 AI 에이전트', 설비 이상 예측 및 예지보전을 수행하는 '설비관리 AI 에이전트' 등이 대표적이다. 이들은 각자의 영역에서 독립적으로 판단하고 실행하면서도 상호 연동돼 기업 전체를 하나의 지능형 네트워크로 통합한다.

또한 인터엑스는 제조 특화 생성형 AI(자연어 기반 인터페이스 및 지식·역량 상향 지원)와 AX 공급망 플랫폼 '데이터 스페이스 플랫폼'을 함께 제공해, 데이터·AI·인프라를 포괄하는 'EAX 풀스택'을 완성했다. 이를 통해 고객 기업이 생산, 인력, 공급망 전 영역에서 AI 기반의 전사 혁신을 추진할 수 있도록 지원하고 있다.

구체적인 성과도 확인되고 있다. 전기차 부품 제조사 P사는 인터엑스 솔루션 도입 후 생산성이 50% 향상되고 불량률이 50% 감소했으며, 인쇄회로기판(PCB) 제조사 S사는 검사 정확도 99.95%를 달성했다. 인터엑스는 또한 'K-AI 국가대표 AI 프로젝트(NC AI 컨소시엄)'에 참여해 제조 특화 AI 모델 개발을 주도하며 국가 AI 기술 경쟁력 강화에도 기여하고 있다.