[속보] KT, 차기 대표이사 선임 절차 개시

방송/통신입력 :2025/11/04 16:41    수정: 2025/11/04 17:02

박수형 기자

KT 차기 대표이사 후보 공모가 5일부터 시작된다.

KT 이사후보추천위원회는 4일 대표이사 후보군 구성 방안 논의를 시작으로, 차기 대표이사 선임 절차를 공식 개시했다.

이사후보추천위원회는 ▲외부 전문기관 추천 ▲공개 모집 ▲주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주) ▲관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성할 예정이다.

KT 이사후보추천위원회는 KT 사외이사 8인으로 구성됐다.

공개 모집은 11월5일 오전 9시부터 11월16일 오후 6시까지 진행되며, 세부 내용은 KT 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

차기  대표이사 후보 1인 선정은 연내 마무리할 계획이다.

이사후보추천위원회는 “공정하고 투명한 절차를 통해 KT의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠다”고 밝혔다.

이사후보추천위원회 KT 이사회 대표이사

