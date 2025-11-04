[속보] KT, 차기 대표이사 선임 절차 개시

KT 차기 대표이사 후보 공모가 5일부터 시작된다.
KT 이사후보추천위원회는 4일 대표이사 후보군 구성 방안 논의를 시작으로, 차기 대표이사 선임 절차를 공식 개시했다.
이사후보추천위원회는 ▲외부 전문기관 추천 ▲공개 모집 ▲주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주) ▲관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성할 예정이다.
KT 이사후보추천위원회는 KT 사외이사 8인으로 구성됐다.
공개 모집은 11월5일 오전 9시부터 11월16일 오후 6시까지 진행되며, 세부 내용은 KT 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.
관련기사
- 김영섭 KT 사장, 대표이사직 연임 포기2025.11.04
- 김영섭 "KT 대표 연임 여부, 이사회서 말하겠다"2025.10.29
- 김영섭 KT "침해사고 수습 후 책임지겠다"2025.10.21
- 김영섭 KT "무단 소액결제 책임 통감...고개 숙여 사과"2025.09.11
차기 대표이사 후보 1인 선정은 연내 마무리할 계획이다.
이사후보추천위원회는 “공정하고 투명한 절차를 통해 KT의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠다”고 밝혔다.