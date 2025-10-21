김영섭 KT "침해사고 수습 후 책임지겠다"

[국감2025] "해킹 사고 수습 후 책임 지는게 마땅...사퇴도 포괄"

방송/통신입력 :2025/10/21 16:43    수정: 2025/10/21 17:20

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

김영섭 KT 사장이 끝내 대표이사직 사퇴를 시사했다.

김 사장은 21일 국회서 열린 ICT 공공기관 대상 국정감사에서 “(사이버 침해 사고가) 수습되면 책임지겠다”고 말했다.

더불어민주당 김우영 의원이 사고에 대한 책임을 묻는 질의에 김 사장은 “일정 수순 수습이 되고 나면 책임을 지는 것이 마땅하다”고 밝혔다.

이같은 발언 이후 민주당 노종면 의원이 “책임을 지겠다는 말은 사퇴를 뜻하는 것이냐”고 물었고, 김 대표는 “사퇴를 포괄하는 책임이라고 말씀 드리겠다”고 답했다.

KT의 사이버 침해사고 발생 이후 민주당 의원들은 거듭 김 대표에 사퇴 의사를 밝힐 것을 요구했다. 또 여야 의원들은 수사당국의 조사 결과 발표 이전에 전체 가입자 대상 위약금 면제에 대해 거듭 질의했다.

김 사장은 위약금 면제와 피해 보상 등은 최종 조사 결과 이후 검토하겠다는 뜻을 고수했으나 사퇴와 관련한 질의에서는 다소 입장이 변화한 모습을 보였다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
김영섭 KT 국감2025 대표이사

