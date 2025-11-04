김영섭 KT 사장, 대표이사직 연임 포기

김영섭 KT 사장이 회사 대표이사직에 대한 연임에 도전하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

4일 KT 안팎에 따르면 김 대표는 이날 열린 이사회에서 대표이사직 연임을 포기하겠다는 뜻을 전달했다.

김영섭 KT 대표

김 대표는 앞서 지난달 열린 국회 국정감사에서도 연임과 관련해 최근 벌어진 침해사고 등에 대한 최고경영자로서 책임을 져야 한다며 회사 이사회에서 공식 입장을 내놓겠다며 연임 포기를 시사했다.

KT의 정관에 따라 김 대표의 임기는 차기 주주총회까지다.

아울러 대표이사 임기 만료 최소 3개월 전까지 차기 후보군을 구성해야 하기 때문에 새 대표를 찾기 위한 절차가 시작돼야 한다.

이날 이사회에서는 5일부터 새 대표 후보 공모에 나서는 안건을 논의한 것으로 전해졌다.