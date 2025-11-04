CGV, ‘2025 네이버 K-베이스볼 시리즈’ 전 경기 생중계

CGV가 KBO 정규리그에 이어 대한민국 야구 국가대표 경기도 생중계로 선보인다.

CGV는 오는 8일부터 펼쳐지는 ‘2025 네이버 K-베이스볼 시리즈(2025 NAVER K-BASEBALL SERIES)’ 전 경기를 극장에서 생중계한다고 4일 밝혔다.

이번 시리즈는 대한민국 야구 국가대표팀이 체코와 일본을 상대로 총 4경기를 치른다. 11월 8일과 9일에는 서울 고척스카이돔에서 ‘대한민국 vs 체코’ 경기가 열리며, 15일과 16일에는 일본 도쿄돔에서 ‘대한민국 vs 일본’ 경기가 진행된다.

관련기사

2025 네이버 K-베이스볼 시리즈 극장 생중계

이번 생중계는 CGV광주상무, 대구, 대전, 동수원, 마산, 서면, 용산아이파크몰, 인천 등 전국 주요 극장에서 진행되며, 프로야구 시즌 종료의 아쉬움을 달래 줄 이벤트 상영으로 기대를 모은다. 관객들은 대형 스크린과 현장감 넘치는 응원 분위기 속에서 국가대표 경기의 열기를 생생하게 즐길 수 있다.

CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 “야구팬들이 극장에서 함께 응원하며 국가대표팀 경기를 즐길 수 있도록 특별 생중계를 마련했으니 많은 관심 부탁드린다”며 “현장의 열기와 생생한 응원 분위기를 스크린을 통해 경험하길 바란다”고 말했다.