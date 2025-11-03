정신아 카카오 "스스로 사고하고 제안하는 AI 시대 왔다"

정신아 카카오 대표가 인공지능(AI)이 단순히 명령을 수행하는 도구를 넘어, 스스로 사고하고 제안하는 'Agentic(에이전틱) AI’ 시대가 왔다고 강조했다.

정신아 대표는 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘SK AI 서밋 2025’에서 '에이전틱 AI, 가능성에서 현실로' 주제로 키노트를 진행했다. 정 대표는 온디바이스 기술과 자체 모델 ‘카나나’를 기반으로 일상 속에서 자연스럽게 작동하는 프로액티브 에이전트를 구현해 나가고 있다고 소개했다.

정 대표는 기존의 ‘AI 에이전트’가 사용자의 명령을 수행하는 단일 기능형 인공지능이라면, ‘에이전틱 AI’는 스스로 목표를 설정하고 계획을 세워 학습하고 성장하는 자율형 AI라고 설명했다.

정신아 카카오 대표

정 대표는 “생각하고 기억하고 행동하고 성장하는 AI, 이것이 바로 우리가 말하는 에이전틱 AI”라며 “사용자의 맥락을 이해하고 여러 에이전트를 조합해 스스로 계획하고 실행하는 것이 핵심”이라고 말했다.

예를 들어 주말 계획을 짤 때에도 AI가 사용자의 일정, 대화 이력, 날씨 등을 종합해 실내활동이나 공연·맛집을 제안하는 방식이다. 정 대표는 “사용자의 맥락을 이해하고 먼저 제안하는 능동적 AI 경험이 바로 결정 피로를 줄이는 미래형 서비스의 핵심”이라며 “에이전틱 AI는 이용자가 덜 고민하면서도 더 나은 선택을 할 수 있도록 돕는 기술”이라고 했다.

정 대표는 카카오다운 에이전트 AI의 세 가지 축으로 ▲Proactive(능동성) ▲Planning(계획) ▲Action(실행)을 꼽았다.

이런 구조를 뒷받침하는 핵심 기술은 온디바이스 AI다. 정 대표는 “카카오는 대화라는 가장 풍부한 맥락을 보유하고 있다. 이를 스마트폰 안에서 처리해 프라이버시를 보호하면서도 즉각적인 반응이 가능하도록 했다”며 "‘카나나 나노 1.3B’ 모델을 통해 이러한 온디바이스 AI를 구현하고 있으며, 서버 전송 없이 기기 내에서 사용자 맥락을 이해해 필요한 행동을 수행한다"고 말했다.

정 대표는 이른바 '리얼월드' 환경에서 에이전트가 다양한 상황을 반영해 작동할 수 있도록 모델의 품질을 정확하게 판단할 수 있는 전용 벤치마크 세트를 새롭게 제작했다고도 밝혔다. 여행·금융·쇼핑 등 17개 영역, 99개 가상 툴을 포함해 AI가 단순한 지시 수행을 넘어 실제 문제 해결력을 갖추도록 훈련시키고 있다는 설명이다.

정 대표는 “기존 상용 모델들은 점수는 높지만 현실 문제 해결엔 한계가 있다”면서 “카카오의 벤치마크는 실제 서비스 확장을 전제로 설계됐다”고 강조했다.

마지막으로 정 대표는 “카카오는 사람 중심의 AI를 지향하며, 연결과 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 기술 생태계를 만들어 나가겠다”고 덧붙였다