KT알파쇼핑, 나눠정 착한마켓에서 소상공인 응원기획전 진행

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 KT그룹 희망나눔재단(이사장 오태성)과 소상공인 지원을 위한 업무협약을 체결하고, 소상공인 판로 확대 및 매출 증대를 위해 KT그룹 ESG플랫폼 ‘나눠정’에서 상품 기획전을 진행한다고 3일 밝혔다.

KT그룹 희망나눔재단이 운영하는 KT그룹 ESG플랫폼 ‘나눠정’은 소상공인 지원 및 코로나19 팬데믹 극복을 위해 2021년 출범했으며, 핵심 서비스로 ‘착한마켓’을 운영하고 있다. ‘착한마켓’을 통해 소상공인의 매출 확대를 지원하고, 고객에게는 양질의 지역 소상공인의 상품을 저렴하게 판매해 착한 소비를 장려한다.

KT알파 쇼핑은 소상공인의 날을 앞두고 ‘나눠정 착한마켓’에서 ‘소상공인 응원기획전’을 연다. KT알파 쇼핑은 홈쇼핑 상품 운영 전문성을 바탕으로 중소파트너사 및 소상공인의 우수상품 소싱을, KT그룹 희망나눔재단은 기획전 운영 및 상품 판매 지원을 담당한다.

이날부터 진행되는 기획전에서는 KT알파 쇼핑의 중소 파트너사 5곳과 함께 선별한 총 14종의 상품을 평균 41%, 최대 44% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

기획전 상품으로는 ▲탕국류(한우사골설렁탕, 우거지 뼈해장국, 도가니탕), ▲축·수산물(지리산 흑돼지 오겹살+목살, LA갈비, 국내산 삼치), ▲차/음료(복숭아 식혜, 수세미배즙), ▲간편식(수제떡갈비, 순살 간고등어, 안동찜닭), ▲과일(홍로 꿀사과, 순천농협 배, 제주 감귤)이 있다.

KT알파 쇼핑은 나눠정과 함께 지난 9월 가뭄 피해로 어려움을 겪는 지역사회 복구 지원을 위해 총 3천만원 상당의 소상공인 물품을 구매해 강릉종합사회복지관, 강릉시가족센터, 강릉시지역아동센터 등 강릉시 취약계층 지원시설 5개소에 전달하기도 했다.