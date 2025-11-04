애그유니, 오스트리아 정부 주관 프로그램 최종 선정

지능형 생태농업 혁신기업 애그유니(대표 권미진)가 오스트리아 정부 주관의 ‘지아이엔-고 오스트리아(GIN GO AUSTRIA Fall 2025)’ 프로그램에 최종 선정됐다고 4일 밝혔다. 애그유니는 유럽을 비롯한 글로벌 시장 진출의 발판을 마련하고, 현지 파트너들과의 비즈니스 협력 기회를 얻게 됐다.

‘지아이엔-고 오스트리아’는 오스트리아 연방경제노동부가 후원하고 ‘지아이엔(GIN, Global Incubator Network Austria)’이 운영하는 글로벌 기술 상용화 및 시장 연계 프로그램이다. 혁신 기술을 보유한 전 세계 딥테크 스타트업이 유럽 시장에 안착할 수 있도록 지원하며, 참가 기업은 오스트리아 및 EU 각국의 기업·기관·투자자 등 주요 이해관계자들과 직접 교류하면서 비즈니스 모델 검증, 현지화 전략 수립, 파트너십 구축 위한 밀착 지원을 받는다.

애그유니

이번 참여는 애그유니가 자체 개발한 차세대 농업 스마트팩토리 ‘애그돔(AgDome)’과 블록체인 기반 ‘디지털경작권(DFR, Digital Farming Rights)’의 글로벌 경쟁력을 유럽 시장에서 직접 검증하고 확장하기 위한 전략적 행보다. ‘애그돔’은 농업의 생산·데이터·금융이 하나의 구조로 통합된 스마트 팩토리형 농업 인프라로, 2중 특수 필름 구조의 무지주 양압형 돔 설계를 적용해 태풍·폭설 등 이상기후나 작물의 제약 없이 연중 고품질의 유기농 재배를 실현할 수 있다. 또한 애그유니가 개발한 ‘DFR’은 생산권·수확권·정산권을 데이터화해 블록체인 상에서 투명하게 거래할 수 있도록 한 RWA(Real-World Asset, 실물자산) 기반의 새로운 농업권리 구조다. 애그유니는 이번 지아이엔-고 오스트리아 프로그램을 통해 DFR의 유럽 내 제도적 적합성을 검증하고, 현지 기관들과 협력해 농업형 탄소데이터 MRV(모니터링·리포팅·검증) 체계를 실증할 계획이다.

애그유니는 지난 10월 경기도 화성에 총면적 약 1.65헥타르(16,500m²·4에이커) 규모의 ‘애그돔 밸리(AgDome Valley)’를 완공하며 본격적인 글로벌 확장 기반을 마련했다. 정부기관, 연구소, 산업계 인사들이 참여한 가운데 공개됐으며, ‘데이터가 산업을 움직이는 농업 생태계의 출발점’이라는 비전 아래 애그유니의 기술 혁신을 선보였다. 이날 권미진 대표는 기조연설을 통해 “애그유니의 목표는 또 하나의 스마트팜을 짓는 것이 아니라 데이터와 산업이 함께 움직이는 새로운 농업 생태계를 구축하는 것”이라며 “생산·데이터·금융·탄소시장이 하나로 연결되는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.

애그유니는 APEC·ASEAN 지역을 중심으로 각국 정부 및 국제기구와 파트너십 기반을 다져왔다. 지아이엔-고 오스트리아 프로그램을 통해 아시아와의 협력 성과를 유럽 시장으로 확장하고, 유럽의 규제·기술·지속가능성 프레임워크를 직접 적용하며 ‘애그유니 모델’의 글로벌 확장성을 입증할 계획이다.

권미진 애그유니 대표는 “유럽에서는 식품과 웰니스 산업 전반에서 기능성 원료와 투명한 공급망에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있고, 금융권에서도 RWA 및 블록체인 기반 토큰화가 제도권으로 편입되고 있다”며, “기능성 성분 함량이 높은 고부가가치 작물을 안정적으로 생산하면서도 제약 공정 수준의 품질관리와 ESG 기준을 충족하는 애그돔을 산업계와 금융권 모두가 신뢰할 수 있는 모델로 발전시킬 것”이라고 밝혔다. 이어 “지아이엔-고 오스트리아 프로그램을 계기로 애그돔의 MRV 체계를 바탕으로 한 탄소데이터를 활용해 자발적 탄소시장 진입을 추진하고, DFR을 RWA 기반의 합법적이고 투명한 디지털 농업 자산 모델로 검증하겠다”고 덧붙였다.