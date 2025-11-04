더블유케어, 건강기능식품 브랜드 ‘노르드킨’ 출시

전기자전거 브랜드 ‘비아지오’를 운영하는 더블유케어가 건강기능식품 브랜드 노르드킨(NordKin)을 새롭게 선보이며 본격적인 라이프케어 사업 확장에 나섰다고 4일 밝혔다.

더블유케어는 이번 출시를 통해 모빌리티 중심의 기업에서 건강과 생활 전반을 아우르는 라이프케어 기업으로 도약하고, 액티비티·영양·생활습관 등 전반에 걸친 건강 솔루션을 제시한다.

노르드킨은 북유럽의 건강한 라이프스타일을 모티브로 한 멀티비타민 & 미네랄건강기능식품 브랜드다. 브랜드명은‘Nordic(북유럽)’ + ‘Kinship(가족애)’의 합성어로, 자연의 힘을 기반으로 가족처럼 따뜻하고 신뢰할 수 있는 건강파트너를 의미한다.

대표 제품 ‘활력관’은 관절 건강을 위한 프리미엄 영양제로, 알약과 액상을 함께 섭취하는 이중 제형 건강기능식품이다. 덴마크산 철갑상어 연골 뮤코다당단백과 6년근 홍삼을 주원료로 사용해 관절·연골 케어와 활력 증진을 한번에 챙길 수 있도록 구성됐다.

활력관에 함유된 철갑상어 연골 뮤코다당단백은 연골의 탄력과 윤활을 유지하는 콘드로이친 황산 6형 비율이 높다는 점이 특징으로, 관절과 연골 건강 효과를 극대화한다. 사람의 관절 구조와 유사한 아미노산 패턴을 지녀 체내 흡수율이 뛰어나며, 연골세포 생존력을 높이고, 염증성 물질 분비를 줄여 관절 보호에 도움을 준다.

노르드킨은 활력관을 시작으로 다양한 건기식 라인업을 순차적으로 선보일 예정이다. 노르드킨은 ‘활력관’과 함께 혈당 조절을 돕는 영양제 ‘혈당건강 프로’를 출시할 예정이며, 향후 다양한 기능별 맞춤형 제품군을 확대해 나갈 계획이다.

더블유케어 관계자는 “노르드킨은 단순한 건강기능식품이 아니라, 현대인의 일상 속에서 지속 가능한 건강 루틴을 제시하는 브랜드”라며 “까다로운 원료 선정과 지속적인 연구를 통해 고객이 신뢰할 수 있는 건강 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.