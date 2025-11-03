그라비티, 지스타2025 메인타이틀 5종 미리보기 공개

글로벌 게임 기업 그라비티는 ‘지스타2025(G-STAR 2025)’ 참가를 앞두고, 출품작 중 메인타이틀 5종의 미리 보기를 3일 공개했다.

이 회사는 미공개 신작을 포함한 라그나로크 IP 타이틀 3종과 출시를 앞둔 PC 및 콘솔 타이틀 2종을 주력으로 선보인다.

먼저 ‘라그나로크3’가 있다. 이 게임은 라그나로크 온라인의 세 번째 정식 넘버링을 단 타이틀이다. 원작의 2D 도트 스타일 그래픽과 BGM을 최신 기술을 활용해 현대적으로 재현했으며 기존 직업 시스템을 계승하는 한편, 보다 다양한 육성 루트를 제공한다. 자유 거래, 대규모 공성전, 시즌제 콘텐츠가 핵심으로 최근 라그나로크3 공식 유튜브 채널을 통해 대규모 GVG ‘엠펠리움 쟁탈전(Emperium Showdown)’의 영상을 공개하며 기대감을 고조시켰다.

그라비티 G-STAR 2025 메인 출품작 5종 이미지.

지난해 G-STAR 2024에서 최초 공개한 라그나로크3는 업계 관계자 및 유저들로부터 고퀄리티의 그래픽, 전투 콘텐츠로 호평받았다. 올해 지스타에서는 한층 더 발전한 그래픽, 매끄러운 조작감, 보다 완성도 높은 전투 콘텐츠를 선보일 예정이다.

또 ‘라그나로크 어비스’는 2D 렌더링 기법을 활용한 세련된 그래픽이 특징이다. 또한 정교한 캐릭터 커스터마이징 기능을 활용해 자신만의 개성 있는 캐릭터를 표현할 수 있다. 하나의 맵으로 통합한 마을과 교외 필드는 광활한 오픈월드를 연상케 하며, 이를 통해 지역 이동 시 로딩을 최소화했다. 또한 비, 눈, 번개 등 실시간 날씨 변화 시스템으로 보다 생동감 넘치는 세계를 구현해 몰입감을 배로 느낄 수 있다. 이 게임은 모험과 액션, 퍼즐, 스토리 등 서브컬처 요소들을 중심으로 가장 자유로운 라그나로크를 지향한다고 회사 측은 설명했다.

‘라그나로크 온라인 프로젝트 1.5(가칭)’는 지스타에서 최초 공개하는 미공개 신작으로 주목받고 있다. 라그나로크 온라인 원작에는 없는 신규 세계관을 바탕으로, 원작과 새로운 세계관이 미들랜드에서 충돌해 이를 두고 경쟁하는 콘텐츠가 주축이다. 원작 라그나로크 온라인 고유의 재미와 더불어 신작의 신선한 매력을 함께 느낄 수 있다. 라그나로크 온라인 프로젝트 1.5(가칭)는 모바일, PC 모두 즐길 수 있는 크로스 플랫폼으로 출시할 예정이다.

라이트 오디세이는 주인공 반디가 되어 잃어버린 빛을 되찾아 나가는 과정을 담았으며 각기 다른 외형과 공격 패턴을 가지고 있는 거대 보스 거상과의 전투에서 이겨야 한다. 근거리, 원거리 공격을 비롯해 회피, 패링 등 다양한 스킬을 활용해 거상을 물리쳐나가는 긴장감 있는 전투를 펼칠 수 있으며, 모험 중 발견하는 고 대 문자를 해독해 거상의 기원을 밝혀나가는 재미도 느낄 수 있다.

‘하시레 헤베레케 EX’는 개성 있고 귀여운 캐릭터와 함께하는 레이싱 게임이다. 1994년 선소프트(SUNSOFT)의 슈퍼패미컴으로 출시한 인기 게임 ‘하시레 헤베레케’를 현대적으로 리메이크했다. 유저가 개성 넘치는 캐릭터 중 하나를 선택해 아이템과 장애물이 가득한 코스에서 유쾌하고 치열한 경주를 펼칠 수 있다. 로컬 플레이는 최대 4명, 온라인 플레이는 최대 8명까지 여러 명이서 함께 플레이 가능하다.

그라비티의 지스타2025 출품작에 대한 자세한 내용은 추후 지스타 특별 홈페이지에서 공개할 예정이다. 출품작은 지스타 기간 동안 그라비티 현장 부스에서 직접 시연 가능하다.