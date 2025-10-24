그라비티, 정식 넘버링 MMORPG 신작 '선경전설3' 중국 판호 획득

그라비티는 정식 넘버링을 부여한 MMORPG 신작 '선경전설3(중문명 仙境传说3, 영문명 RAGNAROK3)'의 중국 판호를 획득했다고 24일 밝혔다.

중국 국가신문출판서는 지난 22일 공식 사이트를 통해 '선경전설3'를 포함해 외자 판호를 허가받은 게임 정보를 공개했다. '선경전설3'는 라그나로크 IP의 정식 넘버링을 단 타이틀인 만큼 중국 지역 서비스에 대한 기대가 커지고 있다.

'선경전설3'는 그라비티와 조이메이커가 공동 개발 중인 멀티플랫폼 MMORPG로, 천 년에 걸친 미드가르드 대륙의 평화가 무너지는 것을 막기 위한 여정을 메인 스토리로 담았다. 클래식한 그래픽과 BGM을 최신 기술로 고퀄리티 재현, 생동감 있는 캐릭터 표현과 다양한 직업 시스템, 자유 거래, 대규모 공성전, 시즌제 콘텐츠 등이 특징이다.

그라비티 '선경전설3'.

그라비티는 지난 21일 공식 유튜브 채널에 대규모 GVG '엠펠리움 쟁탈전' 영상도 공개했다. 이는 길드 간 협력과 전략이 핵심인 콘텐츠로, 다양한 병기와 자원 시스템을 추가해 깊이 있는 전투를 즐길 수 있다. 지난 7월에는 직업별 스킬 시연, 날씨 변화 시스템, 10인 레이드 던전 등을 담은 트레일러를 최초 공개한 바 있다.

지난 8월에는 그라비티 본사에서 비공개 시연회를 진행했으며, 10인 던전, 길드 시스템 등을 플레이 한 이용자들로부터 높은 수준의 그래픽, 부드러운 조작감, BGM 등 긍정적인 평가를 받았다.

김진환 그라비티 사업 총괄 이사는 "선경전설3는 라그나로크 온라인을 잇는 그라비티의 신작으로 원작을 현대적으로 재해석한 것은 물론 원작을 뛰어넘는 전투신까지 기대 이상의 MMORPG 대작이 될 것이라 자부한다"라며, "정식 출시 전까지 공식 채널을 통해 다양한 소식을 전하며 유저분들과 적극 소통해 나갈 예정이다. 최선을 다해 준비 중인 만큼 선경전설3에 많은 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.