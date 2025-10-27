그라비티, 지스타2025 출품작 18종 공개

그라비티는 국제게임전시회 ‘지스타 2025(G-STAR 2025)’에 참가해 플랫폼과 장르를 아우르는 타이틀 총 18종을 출품한다고 27일 밝혔다.

그라비티는 벡스코 제1전시장에 70부스 규모로 참가할 예정이다. G-STAR는 국내 최대 규모의 게임 축제로 다음 달 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최한다.

올해 이 회사는 지스타 기간 모바일 6종, PC 및 콘솔 12종을 꺼낸다. 그라비티 본사 또는 지사에서 서비스 중이거나 서비스 예정인 타이틀을 선보인다. 특히 이번에 최초 공개하는 타이틀부터 지난해에 첫 선을 보인 이후 수많은 호평을 받은 라그나로크3, 라그나로크 어비스 등 다채로운 라인업으로 관람객들의 시선을 사로잡을 예정이다.

먼저 모바일 타이틀은 지스타 최초 공개 신작 ‘라그나로크 온라인 프로젝트 1.5(가칭)’를 비롯해 ‘라그나로크3’, ‘라그나로크 어비스’, ‘레퀴엠M’, ‘이번 라그나로크의 주인공은 바로 접니다만!’, ‘라그나로크 몬스터 키친’ 6종을 준비했다. 특히 라그나로크3와 라그나로크 어비스는 지난해보다 모든 면에서 한층 업그레이드 된 모습을 선보일 예정인 만큼 현장을 찾는 유저들의 만족감을 높일 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

이와 함께 PC 및 콘솔 타이틀은 대한민국 게임대상 인디게임상 후보에 오른 ‘스노우 브라더스2 스페셜’을 포함해 ‘파이널 나이트’, ‘샴블즈: 종말의 후손들’, ‘THE GOOD OLD DAYS: 누기스의 대모험’, ‘와이즈맨즈 월드 리트라이’, ‘라이트 오디세이’, ‘쟈레코 아케이드 콜렉션’, ‘Hashire HEBEREKE: EX’, ‘아르타’, ‘트와일라잇 몽크’, 'the Game of LIFE for Nintendo Switch’, ‘갈바테인: 모험가 길드 사무소’ 12종을 선보인다.

그라비티는 지스타 부스 내 전체 출품작의 시연대를 마련, 시연에 참가하는 관람객을 대상으로 라그나로크 IP 굿즈 등 풍성한 이벤트 경품을 증정할 예정이다. 게이밍 기어 브랜드 레이저(RAZER)가 파트너사로 참여해 키보드, 헤드셋, 마우스 등 풍성한 상품도 지원한다. 이 밖에도 라그나로크 굿즈샵에서는 라그나로크 몬스터즈를 활용한 다양한 굿즈 상품과 더불어 스노우 브라더스 2 스페셜 등 그라비티가 퍼블리싱 하는 인기 콘솔 패키지 상품을 할인 판매한다.

그라비티 정일태 한국사업그룹장은 “올해 지스타에서는 그라비티에서 선보일 예정인 기대작부터 새로운 시도가 돋보이는 타이틀까지 그 어느 때보다 완성도 높은 탄탄한 게임들로 라인업을 준비했다”라며 “그라비티의 부스를 방문해 주시는 분들을 위해 풍성한 혜택의 이벤트도 준비하고 있는 만큼 지스타 현장의 뜨거운 열기를 느끼며 그라비티가 준비한 다채로운 게임을 직접 체험해 보시길 바란다”라고 전했다.