KT, 소상공인 전용 플랫폼 ‘사장이지’ 출시

KT는 소상공인 전용 플랫폼 ‘사장이지’를 출시한다고 3일 밝혔다.

사장이지는 사업운영에 필요한 정보와 서비스를 통합·제공하는 ‘소상공인 사업성장 풀 케어 플랫폼’ 서비스며, 모든 앱 마켓에서 다운 가능하다. 이 플랫폼을 통해 KT의 테이블오더 서비스 ‘하이오더’와 함께 ‘기가아이즈(CCTV)’, ‘KT 서빙로봇’도 관리할 수 있다.

KT는 사장이지에 소상공인 전용 AI를 도입해 AI 에이전트, AI 이미지 제작, AI 전화, AI 매장음악, AI 로봇, 사업성장리포트 등 서비스를 제공한다.

KT는 소상공인의 날(11월5일)을 맞이하는 ‘쏘, 해피 투게더’ 캠페인을 통해 1만원 상당의 상생 쿠폰을 매월 15만장씩 2개월간 지급한다. 이 쿠폰은 11월 14일부터 KT 멤버십 앱에서 얻을 수 있으며, 하이오더 매장 중 사용 동의한 곳에서 내년 1월14일까지 사용 가능하다.

아울러 늦은 시간까지 영업하는 소상공인을 위해 전용 고객센터와, 하이오더 전담센터를 새벽 2시까지 연장 운영한다.

매주 수요일 소상공인을 위한 이벤트도 시행한다. 매장 운영에 필요한 앞치마, 밀폐용기 등 필수품을 선착순 300명에게 무료로 증정한다. 11월에는 냉장고와 스타일러, 12월은 안마의자와 정수기 등 사업자 인증을 한 소상공인을 대상으로 추첨을 진행한다.

관련기사

또 신한카드와 협업한 소상공인 전용 제휴 카드를 출시했다. 최대 198만원 상당의 할인을 제공한다.

강이환 KT 소상공인사업본부장은 “KT의 소상공인 상생 캠페인을 통해 더 많은 분이 다양한 혜택과 서비스를 무료로 이용해 보셨으면 한다”며 “KT가 소상공인과 함께 성장하고, 함께 혁신하겠다”고 말했다.