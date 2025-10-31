KT, 크루AI와 아시아 AX 시장 공략

AI 에이전트 협업 플랫폼 공동 개발…한국·베트남 중심 확장 추진

2025/10/31

KT가 스타트업 크루AI와 국내 AI 에이전트 생태계 혁신과 아시아 AI 전환(AX) 시장 공략을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 31일 밝혔다.

김영섭 KT 대표와 조 모우라 크루AI CEO 등 양사 경영진은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 체결식을 진행했다.

이번 협력으로 KT는 크루AI와 협력해 국내 AI 생태계에 다수의 AI 에이전트가 원활하게 활용될 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

(왼쪽부터) 김영섭 KT 대표와 조 모우라 크루AI CEO. 사진=KT

크루AI는 전 세계에서 AI 에이전트가 팀처럼 협업할 수 있는 환경과 구조인 ‘멀티 에이전트 오케스트레이션’ 플랫폼을 제공한다. 미국 국방부 등 공공기관과 글로벌 선도 기업에서 크루 AI의 플랫폼을 사용하고 있으며 이에 기반해 실행된 AI 에이전트 작업은 누적 14억건에 달한다.

양사는 전략적 파트너십을 통해 ▲한국·베트남 공동 비즈니스 및 아시아·태평양(APAC) 확장 ▲맞춤형 상품 개발을 추진한다.

KT는 크루AI의 플랫폼을 한국과 베트남의 AX 시장에서 독점적으로 제공하며 현지화, 유통, 상용화를 전담한다. 크루AI는 기술 지원과 교육을 맡는다. 각 국가의 AX 시장 특정을 반영한 특화 요금제도 설계한다.

아울러 KT의 AI 모델 및 클라우드 서비스와 크루AI 플랫폼 간 연동 방안을 함께 모색할 계획이다. 향후 APAC 지역으로의 사업 확대 방안도 논의 중이다.

이와 함께 양사는 국가별 AX 시장에 적합한 맞춤형 상품도 공동 개발한다. ▲크루AI 플랫폼을 현지 시장에 맞는 브랜드로 제공하는 ‘화이트 라벨링’ 상품 ▲규제로 인해 클라우드 이용이 어려운 수요처를 위한 내부 시스템 설치형(온프레미스) 버전을 출시할 계획이다. 또 AI 에이전트를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 특정 산업이나 업무 분야에 특화된 활용 템플릿도 함께 제작한다.

조 모우라 크루AI CEO는 “이번 협력을 통해 우리는 에이전틱 AI와 멀티 에이전트 오케스트레이션을 한국과 베트남에 대규모로 도입할 수 있게 됐으며 조직들이 AI 에이전트를 보다 쉽게 채택하고 실제 가치를 실현할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

김영섭 KT 대표는 “크루AI와 함께 에이전틱 AI 실현력을 강화하고 산업 전반의 혁신을 가속화할 것”이라며 “AX의 실행력을 높여 아태 시장에서 새로운 성장 기회를 주도적으로 열어가겠다”라고 밝혔다.

