KT, 소액결제·정보유출 가입자에 5개월 100GB 데이터 지원

KT가 소액결제와 정보 유출이 확인된 피해 가입자에 5개월간 100기가바이트(GB) 데이터를 제공키로 했다.

아울러 통신비 할인 또는 단말 교체로 15만원 상당을 지원키로 했다.

통신요금 할인은 월 휴대폰 요금에서 차감되며, 단말 교체 할인은 KT에서 구매한 신규 단말기로 기기변경시 약정할인 금액에 추가 할인이 적용되는 방식이다.

KT는 관련 문의에 응대하기 위해 보상이 완료될 때까지 24시간 전담 고객센터(080-722-0100)를 운영하며, 보상 대상 고객들에겐 11월 첫 주에 추가 문자 안내를 진행한다.

한편 KT는 고객 신뢰 회복 및 유사 침해사고 재발 방지를 위해 전국 2천여 개 매장을 ‘안전안심 전문 매장’으로 전환하고, 피해 고객을 대상으로 통신 금융 사기 피해를 보상하는 ‘KT 안전안심보험’을 3년간 무료로 제공한다.

또한 사태 수습과 재발 방지를 위해 민관합동조사단의 조사에 적극적으로 협조하고, 향후 보안 강화를 위한 구체적인 조치들을 이행한다는 계획이다.

앞서 KT는 소액결제 피해자에 대해 번호이동 위약금을 면제했다.