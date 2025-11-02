"원하는 제휴사 직접 선택"...KT, 온라인 무약정 요금제 '요고 포인트' 개편

KT가 온라인 무약정 요금제 ‘요고 포인트 혜택’을 개편했다고 2일 밝혔다.

요고 포인트 혜택은 기존 요고 요금제에서 제공하던 OTT, 음악, 독서 등의 혜택 대신 고객이 자신의 라이프스타일에 맞춰 10여개 제휴사 포인트 중 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있는 것이 특징이다.

월 6만9천원 요고69와 6만1천원 요고61 가운데 신규가입시 선택할 수 있고 직접 선택한 주요 제휴사 포인트가 매월 1만2원씩 최대 24개월간 제공된다. 카카오페이, 네이버페이, 배달의민족 등 고객이 직접 선택한 주요 제휴사 포인트가 매월 1만2천원씩 최대 24개월간 제공된다.

요고 포인트 혜택 이용자는 ‘총액결합할인’, ‘Y끼리무선결합’ 등 KT 유무선 결합할인 혜택도 추가로 받을 수 있다. 예를 들어 Y끼리무선결합을 이용할 경우 월 5천500원 할인, 총액결합할인을 적용하면 요금제 구간에 따라 최대 월 1만1천원까지 할인된다. 또한 ‘요고 40’ 요금제 이상을 이용하는 고객에게는 VIP 멤버십 등급이 적용돼 다양한 KT 멤버십 혜택을 누릴 수 있다.

오성민 KT 영업채널본부장은 “합리적인 가격과 혜택을 기반으로 고객에게 많은 사랑을 받은 ‘요고 요금제’를 생활형 포인트 혜택들도 선택할 수 있도록 한 단계 확장했다”며 “앞으로도 고객 중심의 상품 혁신을 이어가겠다”고 말했다.