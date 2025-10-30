KT나스미디어, 베스트 유튜브 워크 파트너 수상

KT나스미디어는 ‘2025 유튜브 웍스 어워즈’에서 미디어 대행사 부문 베스트 유튜브 워크 파트너를 수상했다고 24일 밝혔다.

올해 7회째를 맞이한 ‘2025 유튜브 웍스 어워즈’는 유튜브가 주관하고 글로벌 마케팅 리서치 기관 칸타와 파트너십을 통해 매년 진행되는 글로벌 디지털 광고제다. 창의적인 아이디어를 바탕으로 가장 혁신적이며, 비즈니스 성과에 실질적인 기여를 한 디지털 광고 캠페인을 선정한다.

KT나스미디어가 수상한 분야는 올해 신설된 부문으로, 브랜드의 마케팅 성공을 함께 이끌고 업계에 인사이트와 러닝을 확산시킨 크리에이티브 대행사에 주어진다. KT나스미디어는 국내 미디어렙사 중 해당 부문 첫 수상 기업으로 이름을 올리며, 디지털 마케팅 분야에서의 독보적인 전문성과 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

KT나스미디어는 이번 어워즈에서 그랑프리를 수상한 국순당의 ‘백세주-어른찬가’ 캠페인의 마케팅적 성공을 디지털 미디어 파트너로서 함께 이끌며, 탁월한 미디어 전략 수립과 운영 역량을 인정받았다.

이는 KT나스미디어가 단순한 광고 집행을 넘어, 데이터 기반의 정교한 미디어 플래닝과 전략적 매체 컨설팅을 통해 캠페인의 실질적인 비즈니스 성과 창출에 기여한 결과로 평가된다.

박평권 KT나스미디어 대표는 “데이터를 기반으로 한 차별화된 미디어 전략과 컨설팅 역량이 글로벌 무대에서 인정받아 매우 뜻 깊다”며 “앞으로도 혁신적인 미디어 기획 및 실행을 통해 광고주의 성공적인 마케팅을 지원하고 디지털 마케팅 업계를 선도해 나가겠다”고 말했다.