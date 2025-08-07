KT나스미디어, 2분기 영업이익 26억원

KT나스미디어는 2분기 매출액 263억원, 영업이익 26억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 1.2% 증가, 영업이익은 55.9% 감소한 수치다.

사업부문별 실적을 보면 디지털광고Biz부문은 매출 111억원을 기록하며 전년 동기 대비 17.7% 감소했다. 네이버플러스 멤버십의 넷플릭스 연동과 지상파 콘텐츠의 OTT 공급 확대에 따라 OTT 광고 취급고는 호조세를 보였으나, 일부 대형 광고주의 집행 물량이 줄어든 영향으로 분석된다.

플랫폼광고Biz부문은 전년 동기 대비 21.7% 증가한 152억원의 매출을 기록했다. 성과형(구매전환) 광고 플랫폼인 NAP CPS 물량 증가와 신규 수주 지하철 노선의 취급고 확대가 매출 성장을 견인했다. 플랫폼광고Biz부문의 포함된 모든 플랫폼이 전년 동기 대비 두자리수 이상 성장하며 플랫폼 기업으로서의 경쟁력을 확인했다. 다만, 신규 지하철 매체 확보에 따른 초기 투자 비용 등의 영향으로 전사 수익성은 낮아졌다.

KT나스미디어는 하반기 광고 시장 회복세에 대한 기대감을 나타냈다. OTT 광고 성장세가 이어지고 있으며, 최근 네이버 광고 공식 파트너인 ‘프리미어 파트너사’로 선정됐다. 이에 하반기부터 디지털 광고 통합 캠페인을 확대해 갈 수 있게 됐다. 또한 한국언론진흥재단의 정부광고 수주 등으로 하반기 예정된 광고 캠페인 집행이 본격화될 예정이다.

박평권 KT나스미디어 사장은 “2분기는 플랫폼 사업의 투자로 인해 수익성이 다소 낮아졌으나, 정부광고 수주, 옥외광고 사업 확장, 플랫폼 광고 고도화로 하반기 기대가 크다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 매체들을 확보하고, AI 혁신으로 플랫폼 사업을 강화하며 성장을 이어가겠다”고 말했다.