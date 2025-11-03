KT, 어르신 맞춤형 TV 가전 구독 패키지 출시

KT가 노년층을 위한 맞춤형 가전구독 서비스 ‘LG Easy TV’ 시니어 패키지를 출시했다고 3일 밝혔다.

LG Easy TV는 전용 기능과 자주 쓰는 앱을 큰 글씨로 한눈에 볼 수 있는 ‘간편 모드’ 홈 화면과 전용 리모컨인 ‘이지 리모컨’을 탑재해 노년층이 복잡한 조작 없이 손쉽게 TV를 사용할 수 있도록 설계했다.

또한 운동과 복약 등 생활 알리미 기능, 사진 촬영 및 출력이 가능한 사진관 기능, 영상통화가 가능한 LG 버디, 원격제어 및 도움요청이 가능한 ‘헬프’ 버튼 등 고령층의 디지털 접근성과 가족 간 소통을 강화한 기능을 제공한다.

KT는 LG Easy TV 이용자를 위해 현대해상과 제휴를 통해 3년간 무료 보험 서비스를 제공한다. 보험은 노년층의 생활 환경에 맞춰 구성된 5대 주요 보장항목으로 ▲응급실 내원 시 긴급 후송비 등 응급비용 보장(연 1회 최대 50만원), ▲레저활동 중 상해사고 보장(최대 5천만원), ▲TV 방문수리 서비스(연 1회 100만원 한도), ▲리모컨 교체 서비스(최대 6만원), ▲가전제품 연장보증(최대 100만원) 등으로 구성됐다.

김영걸 KT 서비스프로덕트본부장은 “LG Easy TV는 시니어 고객이 디지털 기기를 보다 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 기획된 제품”이라며 “무료보험과 건강관리 혜택을 더해 시니어 고객의 삶의 질 향상에 기여하고자 한다”고 말했다.