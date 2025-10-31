KTcs 직원들, 바자회 수익금 모아 장애인단체에 전달

KTcs는 대전여성장애인연대에 바자회 수익금과 회사 기금을 더한 총 414만 원의 기부금을 전달했다고 31일 밝혔다.

기부금은 KTcs 대전고객센터 임직원들이 최근 진행한 바자회를 통해 모인 207만 원의 판매 수익금에 KTcs 행복모아기금에서 동일한 금액을 더해 마련된 것이다. 바자회는 대전지역 장애인단체에 나눔을 실천하기 위한 취지로 열렸으며 대전고객센터 직원들의 자발적 기부를 통한 물품으로 진행됐다.

정인용 KTcs 고객본부 전무는 “임직원들의 자발적인 참여로 따뜻한 나눔을 실천할 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.