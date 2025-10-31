NC문화재단, 전이수 작가 ’따뜻함이 필요한 날’ 기획 전시.

NC문화재단(이사장 박명진)은 NC문화재단 2층 전시장(Studio White)에서 전이수 작가의 기획 전시 ‘따뜻함이 필요한 날(When We Need Warmth)’을 마련한다고 31일 밝혔다.

전이수 작가는 8세에 펴낸 첫 그림책 <꼬마악어 타코>를 시작으로 현재까지 총 18권의 책을 출간하며 활발히 활동하고 있는 청소년 화가이자 동화작가다.

다음 달1일부터 12월 28일까지 열리는 이번 전시는 작가가 2018년부터 최근까지 ‘사랑’을 주제로 그린 회화 31점과 글 18편이 하나의 이야기처럼 구성된다. 작업 초기의 밝고 경쾌한 화풍부터 최근의 차분하고 깊어진 색채까지 다채로운 작품 세계를 선보이는 이번 전시는 소년 전이수에서 ‘작가 전이수’로의 성장 과정을 한 눈에 확인할 수 있다.

또한 작가의 사회공헌 활동을 기록한 영상과 사진, 출간 도서 전시 코너도 마련되어 관람객에게 보는 것에서 읽는 것, 생각하는 것으로 이어지는 다채로운 경험을 선사한다.

전시 첫날인 다음 달 1일 오후 3시에는 작가가 직접 준비한 오픈 기념 공연과 사인회가 진행된다. 전시 기간동안 사전 예약 없이 무료 관람이 가능하며 매주 월요일과 화요일, 공휴일은 휴관이다.

전이수 작가는 “이번 전시를 통해 사랑이 우리의 일상에서 어떤 의미를 지니는지 함께 물어보는 시간으로 이어지길 바란다”고 전했다.

NC문화재단은 2012년 엔씨소프트 창립 15주년을 맞아 체계적이고 지속적인 사회적 책임활동을 위해 설립한 비영리 재단으로, ‘우리사회의 질적 도약을 위한 창의적이고 포용적인 문화 생태계 조성’을 목적으로 다양한 사회공헌 사업을 전개하고 있다.