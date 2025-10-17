NC문화재단, '찾아가는 AAC 교육' 시즌2 진행.

NC문화재단(이사장 박명진)은 작년에 이어 보완대체의사소통(이하 AAC) 앱 ‘나의AAC’를 활용한 현장 교육 프로그램 ‘찾아가는 AAC 교육’ 시즌2를 진행한다고 17일 밝혔다.

찾아가는 AAC 교육은 AAC에 대한 사회적 인식을 개선하고 특수교육 및 언어치료 현장의 AAC 활용 효율을 높이기 위해 시작됐다. 작년 전국 6개 지역에서 200명 이상 참가한 시즌1은 높은 호응을 얻었다.

올해 찾아가는 AAC 교육 시즌2는 전북 김제에서 시작했다. 지난 16일 김제교육지원청 특수교육지원센터에서 교원 역량강화 연수의 일환으로 실시된 1회차 교육에는 특수교사, 통합학급 교사 70여명이 참석했다.

이번 시즌2는 인천(11월 12일, 29일), 원주(11월 20일), 대전(11월 27일)에서 순차적으로 교육이 진행된다. 현장 참석이 어려운 사용자들을 위해 화상회의 플랫폼을 활용한 온라인 교육(11월 22일)도 예정되어 있다.

교육 프로그램은 AAC 개념과 현장 적용, 나의AAC 앱 사용 실습, 실제 활용사례 소개 등 3개 세션으로 구성되며, 총 3시간 동안 진행된다. 특히 이번 시즌에는 재단이 6개월간의 언어치료 지원을 통해 발굴한 나의AAC 중재 및 의사소통 증진 사례들을 최초로 소개한다.

교육에 활용되는 ‘나의AAC’는 의사소통 장애인을 지원하기 위해 2015년부터 재단이 서비스하고 있는 AAC 애플리케이션으로, 지난해 리뉴얼을 통해 주요 기능을 대폭 개선했다.

교육 참가를 위해서는 온라인 사전 신청이 필요하며 교육비는 무료다. 신청 방법 등 자세한 내용은 나의AAC 홈페이지에서 확인할 수 있다.

NC문화재단은 2012년 엔씨소프트 창립 15주년을 맞아 체계적이고 지속적인 사회적 책임활동을 위해 설립한 비영리 재단으로, ‘우리사회의 질적 도약을 위한 창의적이고 포용적인 문화 생태계 조성’을 목적으로 다양한 사회공헌 사업을 전개하고 있다.