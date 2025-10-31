문체부, 60주년 잡지의 날 맞아 잡지문화 발전 유공자 포상

문화체육관광부(문체부)는 한국잡지협회와 함께 31일 콘래드 서울 호텔에서 ‘제60회 잡지의 날’ 기념식을 열고, 잡지문화 발전에 기여한 유공자에게 정부포상을 수여했다.

올해 정부포상 및 표창 대상은 ▲문화포장 1명 ▲대통령 표창 1명 ▲국무총리 표창 1명 ▲장관 표창 11명 등 총 14명이다. 문체부 김영수 제1차관은 기념식에 참석해 잡지인들을 격려했다.

특히 올해는 제60회 잡지의 날을 맞아, 지난 60년간 잡지산업의 발전과 성과를 되새기고 인공지능 등 급변하는 미디어 환경 속에서 잡지산업의 지속 가능한 발전 방안을 논의하는 자리를 마련했다.

김기태 객석컴퍼니 대표

올해 문화포장은 문학과지성사 이광호 대표가 받았다. 이광호 대표는 문학평론가로서 계간지 ‘문학과 사회’ 편집 동인으로 활동하며 문예지 발전에 기여했다. 2017년부터 문학과지성사 대표를 맡아왔으며, 2023년부터는 한국출판인회의 회장으로서 출판계의 위기 극복에 앞장서는 등 문학과 잡지산업의 성장에 기여했다.

대통령 표창은 객석컴퍼니 김기태 대표가 수상했다. 김 대표는 2013년부터 공연예술 전문 월간지 ‘객석’의 발행인으로 활동하며 클래식 음악 등 순수예술의 저널리즘 발전에 기여했고, 창간 40주년 기념 음악회 등을 통해 잡지 콘텐츠의 확장 가능성을 제시했다.

국무총리 표창은 사단법인 행복한가정문화원 김병훈 대표가 수상했다. 김 대표는 1999년 월간 ‘행복한가정’을 창간해 가정 관련 전문 잡지 분야를 개척하고, 시각장애인을 위한 음성정보 기능(VOICEYE) 탑재 등 사회적 가치를 확산하며 잡지산업의 다양성 제고에 기여했다.

관련기사

이외에도 문화예술, 교육, 디지털 플랫폼 등 다양한 분야에서 잡지 발전에 공헌한 11명이 문체부 장관 표창을 받았다.

‘잡지의 날’은 근대 잡지의 효시로 평가되는 ‘소년’지 창간일인 1908년 11월 1일을 기념해 1965년에 지정된 날이다. 정부는 매년 이 날을 계기로 잡지문화 발전에 기여한 유공자를 포상해 잡지인의 사기를 높이고 산업 발전을 도모하고 있다.