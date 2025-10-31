문체부, 제2차 문화다양성 보호 및 증진 기본계획 발표

문화체육관광부(문체부)는 문화다양성을 국민 모두가 체감하는 일상 속 가치로 확산하고, 지속 가능한 발전의 문화적 토대를 확립하기 위해 ‘제2차 문화다양성 보호 및 증진 기본계획(2025~2028)’을 31일 발표했다.

우리나라는 2010년에 유네스코와 문화다양성 협약을 체결하고, 2014년에 문화다양성의 보호와 증진에 관한 법률을 제정해 국가와 지방자치단체를 중심으로 다양한 사업을 추진해 왔다. 이번 기본계획은 제1차 기본계획(2021~2024)에 이어, 사회적 갈등 완화와 지역 균형발전, 디지털 전환 시대의 포용적 문화 구현이라는 시대적 요구에 부응하기 위해 마련한 것이다.

이번 계획은 ‘함께 만드는 포용 사회, 문화다양성으로 성장하는 창의국가’를 비전으로 설정하고, ▲국민이 공감하는 문화 간 공존 ▲새로운 문화를 이끄는 문화자산 확충 ▲지속 가능한 문화다양성 생태계 조성이라는 세 가지 추진전략을 수립했다.

일상 속에 문화다양성의 가치가 스며들 수 있도록 국민적 공감대를 확대하고 사회적 포용성 프로그램을 강화한다. ‘문화다양성 거점도시’를 선정해 지역과 연계한 문화다양성 주간 행사를 확대하고, 연중 참여형 프로그램을 운영해 문화다양성의 개념과 가치를 전국적으로 확산한다.

박물관, 미술관, 도서관에서는 이주민과 국민이 함께하는 참여형 문화예술 교류 프로그램을 운영하고, 다문화교육센터를 찾는 이주민이 다양한 문화에 대한 감수성을 높일 수 있도록 ‘다문화 꾸러미’를 보급하는 등 문화시설을 매개로 한 문화향유 기회를 확대한다.

또한 이주민 한국어 교육을 내실화하기 위한 교원 역량 강화 프로그램 운영, 관광통역안내사 자격증 취득 지원 등을 통해 이주민이 공동체의 일원으로서 사회에 주체적으로 참여할 수 있도록 돕는다. 아울러 ‘찾아가는 문화다양성 교실’ 운영, 교원 대상 문화다양성 교과 연구 지원 등을 통해 연대와 공존의 가치가 현장 실천으로 이어질 수 있도록 한다.

일상에서 한복을 입는 문화 확산과 한지를 활용한 문화상품 개발, 예술작품 발굴 등을 통해 한복과 한지를 전통문화 대표 분야로 중점 지원하고, 다양성의 근간이자 창의의 원천인 문화자산으로 육성한다.

독립예술영화, 인디게임, 다양성 만화에 대한 창작 및 유통을 지원해 콘텐츠 분야의 문화적 표현 다양성을 지속 확대한다. 또한 예비예술인과 장애예술인의 창작과 제작, 발표 과정 전반을 단계별로 지원해 포용적 문화예술 기반을 넓힌다.

국악, 전통무용, 민화 등 고유의 예술 분야에 대해 인공지능 학습용 데이터를 구축하고 이를 활용할 수 있는 방안을 모색해 문화예술 생태계의 혁신과 확장을 지원하는 연구를 추진한다.

전국 문화예술회관이 지역 고유의 문화자원을 활용해 분야별로 특화된 콘텐츠를 제작하고 공연할 수 있도록 지원한다. 또한 문화선도 산업단지 조성, 지역 유휴공간의 문화시설 리모델링 등을 통해 활력 넘치는 지역 문화를 조성한다.

문화다양성 협약 이행을 위한 정부 간 위원국 활동을 주도하고, 2026년 개최 예정인 유네스코 세계유산위원회를 계기로 세계 문화 및 자연유산 보호를 위한 국제 담론을 선도한다.

아울러 문화다양성 지수를 개발하고, 모범 사례를 발굴해 인증하는 ‘문화다양성 인증제’를 도입해 공공 및 민간 분야의 문화다양성 활동을 촉진한다. 또한 문화다양성 조례 제정을 지원하고 중앙정부와 지방자치단체 간 정책 연계를 강화해 문화다양성 생태계의 지속 가능성을 높인다.

최휘영 장관은 “케이팝, 영화, 드라마, 문학 등 ‘케이컬처’는 한국 문화가 가진 고유성과 독창성에 인류 공통의 보편성을 더한 콘텐츠로서 세계 문화다양성에 기여하고 있다”며, “대한민국이 높아진 문화의 힘으로 서로를 포용하고 전 세계와 연대하는 문화강국으로 도약할 수 있도록 이번 계획을 세심하게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.