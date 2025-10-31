문체부, 2025년도 우수 공공야영장 15개소 선정

문화체육관광부(문체부)는 한국관광공사(관광공사)와 함께 캠핑 이용자의 다양한 수요에 대응하고 공공야영장의 질적 향상을 도모하기 위해 ‘2025년 우수 공공야영장’ 15개소를 선정해 발표했다고 31일 밝혔다.

전국 지방자치단체와 공공기관이 운영하는 야영장을 대상으로 공모를 거쳐 ‘우수 공공야영장’을 선정하는 이 사업은 2023년에 시작해 올해로 세 번째를 맞이했다. ▲가족(어린이) 친화 야영장 ▲친환경 야영장 ▲교통약자 배려 야영장 ▲반려동물 친화 야영장 등 네 개 특화 분야로 나눠 진행한 올해 공모에서는 특화된 기반 조성과 콘텐츠 운영 여부, 안전관리 등을 기준으로 캠핑 수요에 맞춘 다양한 특화시설과 서비스를 갖춘 야영장을 높게 평가했다.

그 결과 가족 친화 분야는 열한 개소, 친환경 분야는 세 개소, 교통약자 배려 분야는 세 개소, 반려동물 친화 분야는 한 개소가 선정되었으며, 이 중 세 개소는 두 개 분야에 함께 선정됐다.

분야별 대표 사례를 살펴보면 가족 친화 분야에서 선정된 군포시 ‘초막골생태공원 느티나무야영장’은 근교에 있으며, 맹꽁이 생태체험 등 다양한 체험 프로그램을 운영해 도심 속 생태체험부터 온 가족 휴식까지 고려한 공간이다.

친환경 분야의 경상남도 남해군 ‘한려해상국립공원 덕신야영장’은 폐교된 초등학교를 활용해 추억 교실, 새활용 놀이터, 태양광 주차장 등을 운영하며 자연 지형을 최대한 보존한 지속 가능한 야영장 모델을 제시했다.

교통약자 배려 분야의 전라북도 정읍시 ‘내장산국립공원 내장호야영장’은 무장애 카라반을 설치하고 공용 화장실 등 야영장 내 모든 편의시설을 장애물 없이 안전하게 이용할 수 있도록 조성했다.

반려동물 친화 분야에서 선정된 경기도 여주시 ‘강천섬 캠핑장’은 자연경관이 뛰어나고 전 구역에서 반려동물 동반을 허용해 반려동물 친화적인 치유 캠핑 문화를 선도하고 있다.

문체부와 관광공사는 선정된 야영장에 ‘분야별 우수 등록야영장’ 현판을 수여하고, 해당 야영장을 취재해 관광공사 고캠핑과 대한민국 구석구석 누리집, 누리소통망을 통해 소개 글을 게재할 예정이다. 또한, 이들 야영장을 ‘캠핑스쿨’(매년 10월 개최, 약 150명 참여) 등 캠핑 관련 행사 개최지로도 활용할 계획이다.

문체부 김근호 관광산업정책관은 “올해 새로 선정된 ‘우수 공공야영장’ 15개소는 우리나라 야영장의 질적 수준과 이용자의 만족도를 높이는 모범 사례가 될 것”이라며, “친환경, 교통약자 배려 등의 사례가 민간 야영장까지 확산하기를 바란다. 문체부는 국민이 안전하고 쾌적하게 캠핑을 경험할 수 있도록 관련 규제를 선진적으로 정비하고, 지방자치단체와 함께 등록야영장에 대한 지원도 꾸준히 이어나가겠다”고 밝혔다.