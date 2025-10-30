[단독] 킬린, KT알티미디어 해킹?…다크웹에 "3일내 연락하라" 게시

KT 해킹 사태의 여파가 이어지고 있는 가운데 KT 자회사 KT알티미디어도 랜섬웨어 공격을 받은 정황이 포착됐다.

30일 본지 취재를 종합하면 올해들어 가장 활발한 공격을 시도하고 있는 랜섬웨어 그룹 '킬린(Qilin)'은 29일 자신들의 다크웹 사이트에 KT알티미디어를 압박하는 게시글을 업로드했다.

랜섬웨어 그룹 킬린이 KT알티미디어의 데이터를 탈취했으며 3일 내로 금전을 지불하라고 협박하는 게시글.(사진=다크웹 캡처)

킬린은 65시간의 금전 지불 기한을 설정해 놓고 협상에 응하지 않으면 데이터를 공개하겠다고 주장했다. 이들이 정한 협상 시한은 11월 2일 오후 11시경이다.

킬린은 해당 게시글에서 "우리(킬린)에게 우선 연락하라"고 밝혔다. 유출된 세부 데이터는 확인되지 않았다.

KT알티미디어는 2021년 KT 자회사로 편입된 디지털 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 회사다. 이에 대해 회사는 "현재 확인 중"이라고 밝혔다.

한편 랜섬웨어 추적 사이트 랜섬웨어닷라이브에 따르면 킬린은 올해만 전 세계 기업 및 기관에 764건의 공격을 시도한 올해 가장 위협적인 랜섬웨어 그룹이다. 국내 기업에도 30건이 넘는 공격 시도를 했다.