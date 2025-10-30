'손글씨 상징' 볼펜 탄생 80주년’…어떻게 발전했나

손글씨의 상징인 볼펜이 탄생 80주년을 맞았다.

과학매체 뉴아틀라스는 29일(현지시간) 볼펜 탄생 80주년을 기념해 탄생부터 그 동안의 역사를 돌아보는 기사를 게재했다.

볼펜 탄생 전 잉크로 글씨를 쓰는 방식은 고대 이래 크게 달라지 않았다. 옛 사람들은 거위 깃털 끝을 잘라 작은 틈을 내 잉크를 머금게 한 후 글을 썼다. 이후 강철 펜촉이 달린 펜이 등장했고, 19세기 처음 펜 몸통 속 고무 주머니에 잉크를 담을 수 있는 만년필이 발명됐다. 하지만 이 펜들은 모두 번거롭고 비쌌으며, 만년필은 귀한 선물로 여겨질 만큼 고가였다.

손글씨의 상징 볼펜이 80주년을 맞았다. (사진=클립아트코리아)

금속 볼에서 시작된 볼펜

물론, 펜촉 대신 소켓 안에서 금속 볼 굴리며 잉크를 배출하는 볼펜의 아이디어는 새로운 것은 아니다. 1888년 미국인 존 J. 라우드는 가죽, 나무, 거친 포장지에도 쓸 수 있는 볼펜을 발명해 특허를 출원했으나 제대로 작동하지 않아 시장에 안착하지 못했다.

이후 여러 발명가들이 개발을 시도했으나 잉크가 새거나 글씨가 흐릿해 주목을 받지 못했다.

헝가리 기자 라디즐로 비로, 진정한 볼펜 내놓아

1930년대 헝가리에서 신문기자로 일하던 라디즐로 비로는 직업 특성상 글을 많이 써 만년필에 대한 불만이 많았다. 그는 잉크 채우는 게 번거로울 뿐 아니라 종이에 번지고 잘 마르지 않는다는 점에 불만을 가졌다.

이 문제를 고민하던 그는 신문에 사용되는 잉크가 잘 마르고 번지지 않는 점에 주목했다.

볼펜을 발명한 헝가리 신문기자 라디즐로 비로 (사진=위키피디아)

그는 화학 전공자였던 치과의사 형 게오르그의 도움을 받아 신문용지에 쓰던 점성 잉크를 기반으로 한 새로운 볼펜을 개발하기 시작했다. 수많은 실패와 좌절 끝에, 결국 소켓 안에 강철 볼을 장착하고 증발하지 않는 잉크 페이스트로 채워진 잉크 통을 갖춘 펜을 탄생시켰다.

비로는 1938년 영국에서 이 펜에 대한 특허권을 취득했다.

이 펜은 특히 영국 공군의 관심을 끌었다. 공군 조종사들은 비행 중 비행 일지를 쓰고, 계산을 해야 했기 때문에 높은 고도에서 잉크가 새지 않고 연필처럼 가볍게 다룰 수 있는 비로의 볼펜을 극찬했다.

하지만, 2차 세계 대전이 이들의 발목을 잡았다. 헝가리가 독일에 점령당하자 형제는 아르헨티나로 떠났고 1943년 6월10일 아르헨티나 특허 취득했다. 하지만, 여러 기업과 개인의 특허 분쟁과 라이선스 계약에 얽히게 되면서 제품 대중화는 쉽지 않았다.

1945년 드디어 출시

전쟁이 끝난 뒤 비로는 중력이 아닌 모세관 현상으로 잉크를 더 부드럽게 흐르도록 수정해 펜을 다양한 각도로 잡을 수 있게 개선했다. 1945년 미국과 영국 시장에 제품을 출시했지만, 판매는 기대에 미치지 못했다.

이후 여러 기업들이 볼펜 시장에 뛰어들며 비로의 특허를 사들이거나 우회 설계를 시도했다. 그중 미국 레이놀즈는 뉴욕 짐벨스 백화점과 손잡고 대대적인 마케팅을 펼쳐 대박이 났다. 한 자루 12.5달러(현재 가치 약 192달러, 약 30만원)에 달하는 고가에도 불구하고, 출시 첫 주에 3만 자루가 완판되는 대성공을 거뒀다.

볼펜의 진화

마르셀 비크가 선보인 빅 크리스탈 (사진=위키디아)

1950년대 프랑스 기업가 마르셀 비크는 비로의 볼펜 디자인을 라이선스 받아 생산 비용을 대폭 낮춘 새 볼펜을 선보였다. 이 볼펜이 바로 유명한 ‘빅 크리스탈’이라고 알려진 빅 펜(Bic Pen)이다. 투명한 플라스틱 잉크통을 육각형 플라스틱 튜브에 넣고 튜브 아래쪽에는 공기압을 조절하는 작은 구멍이 나 있는 단순한 구조로 만들어졌다. 빅 펜은 금세 전 세계에서 가장 많이 팔리는 펜이 됐다.

이후 파커의 조터, 일본 펜텔 등이 새 볼펜을 선보이며 기술을 다양하게 발전시켰다. 미국 폴 C. 피셔는 ‘피셔 스페이스 펜’을 개발했는데, 이 펜은 가압 잉크 카트리지를 채택해 무중력 상태에서도 필기할 수 있게 해 아폴로 임무 당시 달에서 사용된 최초의 펜으로 기록됐다.

볼펜은 인간의 필기 문화를 근본적으로 바꾼 제품이었으나, 컴퓨터와 스마트폰 사용이 일상화된 오늘날 손으로 글을 쓰는 일이 점점 줄어들면서 점점 우리의 일상 속에서 밀려나고 있다. 그럼에도 볼펜은 여전히 손글씨의 상징이자 인류의 창의성을 기록한 도구로 남아 있다.