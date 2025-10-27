과자 봉지, 총으로 인식한 AI…"10대 소년 체포될 뻔"

인공지능(AI)이 아직 완벽하게 지능적이지 않다는 사실을 보여주는 사건이 미국에서 발생했다고 기즈모도를 비롯한 주요 외신들이 최근 보도했다.

보도에 따르면, 풋볼 연습을 마치고 친구들과 함께 학교로 돌아가던 한 10대 소년이 경찰에 체포될 뻔 하는 사건이 지난 주 일어났다. 사건의 발단은 감자 칩 한 봉지였다.

AI 시스템이 감자 칩 봉지를 총으로 잘못 인식해 10대 소년이 체포될 뻔 한 사건이 미국에서 발생했다. (사진=클립아트코리아)

메릴랜드주 볼티모어 카운티 켄우드 고등학교에 다니는 10대 소년 타키 앨러는 풋볼 연습을 마친 후 도리토스 감자 칩 한 봉지를 먹고 있었다.

그런데 약 20분 후, 경찰차 여러 대가 학교로 몰려들었고, 무장한 경찰관들이 앨런에게 총을 겨눈 채 다가왔다.

그는 현지 매체와의 인터뷰에서 "경찰차 8대가 우리 쪽으로 다가왔다. 처음에는 어디로 가는지도 몰랐는데, 총을 들고 '땅에 엎드려!'라고 외쳤다. 그때 ‘도대체 무슨 일이지?'라고 생각했다"고 말했다.

사진=픽사베이

이어 “그들은 나를 무릎 꿇게 하고, 두 손을 등 뒤로 돌려 수갑을 채웠다"며, “이후 수색했지만 아무 것도 나오지 않았다. 경찰은 내가 서 있던 곳으로 가서 바닥에 있는 감자 칩 한 봉지를 발견했다"고 설명했다. 또, "도리토스 봉지를 두 손으로 들고 손가락 하나를 펴고 있었다. 그것이 총처럼 보였다고 했다"고 덧붙였다.

소년의 할아버지 라몬트 데이비스는 "그 누구도 자기 손자에게 이런 일이 일어나길 바라지 않을 것"이라며 분노를 나타냈다.

이번 사건은 학교에 설치된 AI 기반 총기 탐지 및 비상 대량 통지 시스템 제공업체 ‘옴니얼랏(Omnilert)’의 시스템이 감자 칩 봉지를 총기로 잘못 인식하면서 발생한 것으로 알려졌다.

앨런의 학교는 작년부터 캠퍼스 내 잠재적 위협을 탐지하기 위해 이 회사의 소프트웨어를 사용 중이었다. 이 회사는 CNN에 "이 같은 사건이 발생하게 되어 유감스럽게 생각하며, 피해를 입은 학생과 지역 사회에 깊은 우려를 전하고 싶다”며, “하지만, 시스템은 절차 상 의도한 대로 작동됐다"고 밝혔다.