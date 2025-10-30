AI 투자 성적표 받아든 빅테크 3사…구글 호실적, MS·메타 '우려'

인공지능(AI) 패권 경쟁에 나선 빅테크 3사가 나란히 호실적을 냈으나 시장의 평가는 극명하게 갈렸다. AI 성과를 입증한 구글은 웃었지만 막대한 투자 비용 부담을 드러낸 마이크로소프트(MS)와 메타는 시장의 우려를 받고 있기 때문이다.

29일 업계에 따르면 MS, 구글, 메타는 3분기 실적을 일제히 공개했다. 세 기업 모두 시장조사기관 LSEG가 집계한 월가 매출 예상치를 뛰어넘는 성과를 냈다.

가장 긍정적 반응을 얻은 곳은 구글이다. 구글의 모회사인 알파벳은 3분기 매출 1천23억 달러(한화 약 145조원), 주당순이익(EPS) 3.10 달러(한화 약 4천300원)를 기록했다. 분기 매출 1천억 달러 돌파는 창사 이래 처음이다.

이는 최초의 LSEG 전망치인 매출 998억9천만 달러(한화 약 142조원), EPS 2.33달러(한화 약 3천300원)를 크게 상회한 수치다. 특히 유럽연합(EU) 집행위원회 과징금 35억 달러(한화 약 5조원)를 포함하고도 호실적을 달성했다.

클라우드 매출이 152억 달러(한화 약 21조원) 로 전년 동기 대비 34% 급증하며 성장을 이끌었다. 검색 광고 566억 달러(한화 약 80조원)와 유튜브 광고 103억 달러(한화 약 14조원) 등 주력 사업도 견조했다. 구글 원 등 유료 구독자도 3억 명을 넘었다.

AI 부문 성과도 두드러졌다. 제미나이 월 활성사용자(MAU)는 6억5천만 명으로 챗GPT의 8억 명을 바짝 추격했다.

순다 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 "주요 사업 부문 모두에서 두 자릿수 성장을 기록하는 놀라운 분기를 보냈다”며 "전면적 AI 접근 방식이 강력한 추진력을 발휘하고 있다”고 강조했다.

MS 역시 시장 예상을 웃도는 실적을 냈다. 3분기 매출 777억 달러(한화 약 110조원원), EPS 4.13달러(한화 약 5천800원)를 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 18%, EPS는 23% 늘었다.

다만 시장은 막대한 투자 비용에 주목했다. MS의 데이터센터 투자가 349억 달러(한화 약 50조원)로 44%나 폭증한 점이 우려를 샀다. 실적 발표 당일 발생한 클라우드 서비스 장애도 불안 요소로 작용했다.

사티아 나델라 MS CEO는 "지구적인 규모의 클라우드·AI 공장 건설이 실질적 영향을 창출하고 있다"며 "다가올 거대한 기회를 맞이하기 위해 자본과 인재 양면에 AI 투자를 계속 늘려야 한다"고 말했다.

메타는 시장에 가장 큰 충격을 줬다. 3분기 매출은 512억4천만 달러(한화 약 72조원)로 예상치인 494억 달러(한화 약 70조원)보다 높았으나 EPS가 1.05달러(한화 약 1천500원)에 그쳤다. 월가 예상(6.69달러)을 한참 밑도는 '어닝 쇼크' 수준이다.

이는 일회성 세금 비용 탓이다. 메타는 트럼프 행정부의 '하나의 크고 아름다운 법안' 시행에 따른 법인 대체최저세 영향으로 159억3천만 달러(한화 약 22조원)를 충당금으로 인식했다고 밝혔다.

이로 인해 3분기 순이익은 27억900만 달러(한화 약 3조8천억원)로 전년 동기 대비 83% 급감했다.

제시 코언 인베스팅닷컴 수석 애널리스트는 "메타 실적은 회사의 대규모 AI 인프라 투자와 투자자들의 단기 수익 기대 사이의 갈등이 커지고 있음을 보여준다"며 "기본적인 사업 성과는 견실함에도 AI 지출 증가와 세금 조정이 결합돼 시장 심리에 부담을 주고 있다"고 말했다.