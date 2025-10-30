트럼프 등 업은 한화오션, 美서 핵잠수함 건조한다

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인했다며 한미 군사동맹의 굳건함을 강조했다.

30일 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 "한미군사동맹은 어느 때보다도 강력하다"며 "그것에 기반해 나는 한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다"고 밝혔다.

이어 "한국의 핵추진 잠수함은 필라델피아 조선소에서 건조될 것"이라며 "미국의 조선업은 곧 대대적인 부활을 맞을 것"이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 특별연설을 하고 있다. (사진=대한상의)

전날 한미정상회담을 진행한 다음날 이같은 앞서 전날 열린 한미정상회담에서 이재명 대통령은 “핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해달라”고 요청한 바 있다.

트럼프 대통령의 발언은 이 대통령 요청에 대한 화답으로 해석된다. 이 대통령이 언급한 핵추진 잠수함은 핵무기를 싣고 다니는 전략핵잠수함(SSBN)이 아닌 핵무기를 탑재하지 않는 원자력 추진 잠수함(SSN)을 의미한다. 잠수함 연료로 저농축 우라늄을 확보하려면 한미 원자력 협정 개정이 필요해 후속 논의가 이어질 전망이다.

미국 필라델피아에 있는 필리조선소를 인수하고 한미 조선 협력 프로젝트(마스가·미국 조선업을 위대하게)를 주도한 한화오션이 핵잠수함 건조에 나설 수 있게 된 것이다.

한화오션은 지난 8월 마스가의 일환으로 필리조선소에 50억 달러(약 7조원)을 투자한다고 밝힌 바 있다. 중국 정부는 이같은 움직임에 한화오션 미국 자회사 규제 발표로 견제구를 던졌지만, 트럼프 대통령 역시 중국의 견제를 돌파하기 위해 핵추진 잠수함 건조 지원 사격에 나선 것으로 풀이된다.

한화오션 관계자는 "이재명 대통령과 트럼프 대통령께서 양국 간 핵심적이고 중요한 결단을 내린 것을 지지하며, 양국 정부에 적극적으로 협조하겠다"며 "한화는 첨단 수준의 조선 기술로 지원할 준비가 돼 있으며, 필리 조선소 등을 통한 투자 및 파트너십은 양국의 번영과 공동 안보에 기여하게 될 것"이라고 말했다.