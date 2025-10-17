美, 중국 한화오션 제재 비난…"한미 협력 훼손하려는 시도"

미국 정부가 최근 중국의 한화오션 계열사 제재를 저격했다.

미국 국무부 대변인은 16일(현지시간) "한화오션 미국 계열사들에 대한 중국의 제재는, 한미 협력을 약화시키고 워싱턴의 아시아 동맹국을 압박하려는 데 목적이 있다"고 밝혔다.

중국 상무부는14일 중국 기업이 한화해운, 한화필리조선, 한화오션USA인터내셔널, 한화해운홀딩스, HSUSA홀딩스 등 5개 자회사와 거래를 하지 못하도록 금지한다고 발표했다.

김동관 한화그룹 부회장이 26일(현지시간) 미국 필라델피아시의 한화필리조선소에서 열린 선박 명명식에서 이재명 대통령, 조쉬 샤피로 펜실베니아 주지사 등이 참석한 가운데 환영사를 하고 있다. (사진=한화그룹)

중국 상무부는 안보상의 위험을 근거로 한화오션의 미국 연계 계열사들과의 거래 및 협력을 금지한다고 설명했지만 사실상 미중 무역 갈등 여파에 따른 조치였다.

미국이 무역법 301조 조사 최종 조치를 적용해 중국 회사가 소유하거나 운영하는 선박, 중국 국적 선박에 대해 항만 서비스 요금을 부과하기로 하자 이에 대한 보복에 나선 것이다.

미국 국무부 대변인은 “중국이 한화를 표적 삼는 것은 민간 기업 운영에 간섭하고 미국의 조선 및 제조업 활성화를 위한 미–ROK(대한민국) 협력을 훼손하려는 무책임한 시도”라고 일갈했다.

또 "중국의 행동은 인도·태평양 지역에서 미국 동맹국 및 파트너들과의 경제 협력 강화의 중요성을 재확인시켜줄 뿐이며, 한국을 강압하기 위한 중국의 오랜 패턴의 최근 사례"라면서 "우리는 한국과 단호히 함께하겠다"고 강조했다.

한편, 한화오션은 한미 양국의 조선 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'를 주도하는 대표적 기업이다. 미국 현지 조선소를 인수한 후 50억 달러(약 7조원) 투자 계획을 발표하기도 했다.