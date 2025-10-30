몰테일 쉽겟, 중국 광군제 맞이 최대 5만원 할인

커넥트웨이브의 해외법인 몰테일의 쉽겟이 중국 대규모 쇼핑 시즌인 광군제를 맞이해 최대 5만원 상당의 상품 및 배송비 할인 이벤트를 개최한다고 30일 밝혔다.

쉽겟은 중국어를 몰라도 타오바오, 징동닷컴, VVIC 등 중국의 주요 오픈마켓 상품을 한국쇼핑몰처럼 구입할 수 있는 전문몰이다. 한국어 검색 및 자동번역 지원은 물론 중국 상점에 별도 회원 가입 없이 한국 결제 수단으로 이용할 수 있어 개인정보 유출 걱정 없이 편리한 쇼핑이 가능하다.

또 직구족에게 가장 인기 높은 타오바오 이용 편의성 강화를 위해 별도 검색어 없이 사진만으로 비슷한 상품을 찾아 주는 이미지 검색 서비스를 앱과 웹 모든 환경으로 확대해 제공한다. 타오바오는 중국 내국인을 위한 오픈마켓으로 상품 종류가 많고 할인 폭이 한층 더 높은 것이 특징이다.

이번 행사는 다음 달 14일까지 타오바오 또는 타오바오 패스트(FAST)를 통해 상품을 구매하면 구입 금액별 최대 3만원 상품 할인과 함께 최대 10달러 배송비 쿠폰 증정까지 더블 할인으로 구성된 것이 특징이다. 모든 쿠폰은 쉽겟 회원이라면 누구나 매일 다운 받을 수 있다.

특히 쉽겟은 광군제 기간 급증하는 물류를 신속하게 배송하기 위해 몰테일이 운영 중인 멀티 포트도 활용한다. 중국 석도와 위해항 한국은 평택 및 군산항을 각각 멀티 포트로 사용해 많은 물량 외에 기상악화, 자연재해 등의 이슈 상황에서도 효율적인 배송을 제공한다는 계획이다.

쉽겟 관계자는 “중국 최대 할인 행사인 광군제를 맞아 쉽고 편리한 쉽겟 서비스를 통해 합리적인 쇼핑이 되길 바란다"면서 "이번 광군제 행사 외에도 앞으로 예정된 중국 쌍십이절 등 올해 연말까지 다양한 프로모션을 지속적으로 선보여 나갈 예정”이라고 말했다.