이마트 한채양·MBK 김병주, 기후노동위 국감 불출석 사유서 제출

한채양 이마트 대표와 김병주 MBK파트너스 회장이 오는 30일 열리는 국회 기후에너지환경노동위원회(기후노동위) 종합감사에 불출석하겠다는 의사를 밝혔다.

29일 국회에 따르면 한 대표는 지난 27일 APEC 참석을 이유로 국정감사에 출석할 수 없다는 사유서를 제출했다.

이마트 관계자는 “한 대표는 APEC CEO 서밋 행사 참석으로 인해 부득이 국감에 참석이 어렵게 됐다”고 설명했다.

김병주 MBK파트너스 회장이 14일 열린 정무위원회 국정감사에 참석했다.

한 대표는 서울상공회의소 부회장이며 APEC CEO 서밋 추진위원회 집행위원으로 현재 관련 행사 참석 중이다.

한 대표는 국회 기후노동위 증인으로 출석해 이마트 기간제 사원 확대 차별에 관한 질의를 받을 예정이었다.

이에 이날 오전 열린 기후노동위 국감에서 정혜경 정의당 의원은 “국감 일정은 이미 한 달 전부터 공지된 사항”이라며 “대외일정을 핑계로 국회의 증인 출석 명령을 회피하는 것은 납득하기 어렵다”고 지적했다.

정 의원은 “기간제법을 악용한 꼼수 계약직 채용과 부당노동행위를 바로잡기 위해 한 대표를 증인으로 요청했다”며 “이 같은 이마트의 행동은 런던베이글뮤지엄 청년 노동자의 죽음처럼 더 많은 이윤을 위해 노동자에게 가혹행위를 하는 것”이라고 강조했다.

이어 “단순 일정상의 문제가 아니라 국회 출석 요구를 무시하고 국감 취지를 가볍게 여기는 국회를 기만하고 모독하는 행위”라며 “위원회 차원에서 한 대표가 국감에 출석할 수 있도록 명령해달라”고 요청했다.

안호영 위원장은 “APEC이 중요한 국가행사라 참석할 필요성이 있다”면서도 “국회 출석 요구와 APEC 참석 여부는 이미 예정된 일정이라 본인이 출석하지 못하면 다른 사람이 오는 방식으로 협의할 수 있지만, 대안 없이 불출석 사유서를 낸 것이 정당한지 의문”이라고 말했다.

오는 30일 증인으로 출석 예정이던 김병주 MBK 회장 역시 불출석 사유서를 제출했다. 개별 투자 회사의 경영에 관여하고 있지 않다는 것이 불출석의 이유다.

김태선 더불어민주당 의원실 관계자는 “대신 홈플러스 공동대표이자 회생 관리인인 김광일 MBK파트너스 부회장이 출석해 질의할 예정”이라고 설명했다.